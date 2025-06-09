Сирія найближчими тижнями повернеться до SWIFT після понад десятиліття санкцій

Сирія буде повністю повторно підключена до міжнародної платіжної системи SWIFT «протягом кількох тижнів», заявив новий голова Центрального банку країни Абдулкадер Хусрієх в інтервʼю Financial Times . За його словами, це дозволить країні знову підключитися до світової економіки після 14 років війни та санкцій.

Ключові факти

Хусрієх докладно виклав дорожню карту реструктуризації фінансової системи країни та грошово-кредитної політики з метою відновлення зруйнованої економіки. Він сподівається повернути іноземні інвестиції, усунути барʼєри в торгівлі, нормалізувати валюту та реформувати банківський сектор.

«Ми прагнемо покращити бренд країни як фінансового центру, враховуючи очікувані прямі іноземні інвестиції у відновлення та інфраструктуру, це вкрай важливо», – сказав Хусрієх Financial Times. – Хоча було досягнуто значного прогресу, попереду ще багато роботи».

Хусрієх допоміг написати кілька фінансових законів Сирії при Асаді, працює з міністерством фінансів над «планом стабілізації на 6–12 місяців». Він включає реформування банківських законів та центрального банку, а також перегляд соціального забезпечення та житлового фінансування.

Банківський сектор є ключовим для відновлення, оскільки він значною мірою впав через війну, фінансову кризу 2019 року в сусідньому Лівані та каральну політику епохи Асада. Хусрієх хоче покласти край спадщині режиму Асада та відновити кредитні можливості, прозорість та довіру.

«Раніше центральний банк займався мікроменеджментом фінансової системи, надмірно регулював кредитування і обмежував зняття депозитів», – сказав він. «Ми прагнемо реформувати сектор за допомогою рекапіталізації, дерегулювання та відновлення ролі фінансових посередників між домогосподарствами та бізнесом».

Повернення SWIFT сприятиме розвитку зовнішньої торгівлі, скороченню витрат на імпорт та полегшенню експорту, сказав він. Це також принесе таку необхідну іноземну валюту в країну, посилить боротьбу з відмиванням грошей.

До повалення Асада сирійський фунт втратив близько 90% своєї вартості по відношенню до долара. З того часу він зміцнився, але все ще нестабільний, і різниця між офіційними курсами та курсами чорного ринку зберігається. Хусрієх сказав, що має намір уніфікувати курси.

Контекст

Повернення SWIFT є першою важливою віхою в лібералізаційній реформі сирійської економіки новим урядом і ознакою того, що нова влада швидко діє з метою залучення міжнародної торгівлі та інвестицій, після того як США зняли санкції минулого місяця.

Сирія була відрізана від світових ринків із 2011 року, коли тодішній президент Башар Асад жорстоко придушив народне повстання, спровокувавши повномасштабну громадянську війну. Коли в грудні 2024 року Асада було повалено Ахмедом аль-Шараа, економіка перебувала у вільному падінні, а державна скарбниця була спустошена.

Втім, тимчасовий президент Шараа зміг забезпечити широку підтримку свого уряду з боку світових держав. Сирія розпочала переговори з МВФ, який минулого тижня направив в країну делегацію, і Світовим банком, а також шукає допомоги в держав регіону. Саудівська Аравія і Катар погасили заборгованість Сирії перед Світовим банком у розмірі 15,5 млн минулого місяця і зобовʼязалися виплатити зарплати в державному секторі. Сирія також підписала початкові угоди з компаніями з ОАЕ, Саудівської Аравії та Катару щодо великих інфраструктурних та енергетичних проєктів.

Країна також отримала гранти, у тому числі $146 млн від Світового банку для енергетичного сектору країни та $80 млн від Швеції на відновлення шкіл і лікарень.