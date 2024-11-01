Правительство одобрило законопроект, который заменит МСЭК командами врачей-практиков с 1 января

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять закон, который ликвидирует скомпрометированную систему медико-социальной экспертизы и создаст цифровую систему оценивания на базе больниц, говорится в сообщении правительства. Правительство одобрило соответствующий законопроект во исполнение решения СНБО.

Ключевые факты

Документ был разработан в Министерстве здравоохранения совместно с пациентскими организациями и экспертами.

Вместо понятия «медико-социальная экспертиза» документ вводит термин «оценка повседневного функционирования личности».

Согласно законопроекту, с 1 января 2025 года вместо МСЭК заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из практикующих врачей. Эти команды будут работать в многопрофильных крупных медицинских учреждениях, где уже работают мультидисциплинарные реабилитационные команды.

Новая система будет цифровизирована. Лечащий врач сможет направить в электронном виде дело для оценки, а результаты оценивания будут автоматически попадать в Единую информационную систему социальной сферы для дальнейших шагов по реабилитации, оценивания трудоспособности и, в случае необходимости, назначения государственных выплат.

Ожидается, что цифровизация будет предотвращать коррупцию и другие злоупотребления. Врачи до момента оценки не будут знать имени пациента, а пациент – имен врачей, которые будут оценивать его функциональность.

Законопроект предусматривает еще целый ряд изменений, в частности, не будет необходимости во врачебно-консультативных комиссиях (ВКК). Направлять на оценку смогут лечащие врачи, а военнослужащих – врачи ВЛК на основании четких критериев с помощью электронной системы.

К процессу оценивания человек сможет привлечь своего полномочного представителя, например врача, который сможет объяснить дело пациента.

Проектом определено, какие врачи имеют право проводить оценку, а какие нет, еще предусмотрены механизмы обжалования решений команд.

Будет финансироваться новая система оценивания через НСЗУ.

Контекст

Президент Владимир Зеленский 22 октября провел заседание СНБО, на котором рассматривалась ситуация с МСЭК и злоупотреблениями должностными лицами при предоставлении статуса инвалидности. По результатам заседания президент издал указ, предусматривающий ликвидацию МСЭК, и поручил премьер-министру решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти. После заседания СНБО генпрокурор Андрей Костин подал в отставку.

По материалам СБУ, в 2024 году о подозрении сообщено 64 должностным лицам МСЭК, отменено более 4000 выводов об инвалидности, выданных на основании фиктивных документов.

Министерство здравоохранения передало функции центральной МСЭК Украинскому государственному научно-исследовательскому институту медико-социальных проблем инвалидности в Днепре.

Система МСЭК состоит из учреждений центрального и регионального уровня. Минздрав образует только Центральную МСЭК, осуществляющую организационно-методические функции. Региональная же вертикаль включает 328 МСЭК, из них 25 областных бюро и более 300 центрально-городских и межрайонных комиссий.