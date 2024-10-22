СБУ с начала года сообщила о подозрении 64 должностным лицам МСЭК, более 4000 заключений об инвалидности отменены

По материалам СБУ в 2024 году о подозрении сообщено 64 должностным лицам медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), отменено более 4000 заключений об инвалидности, выданных на основании фиктивных документов. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк после заседания СНБО 22 октября.

Ключевые факты

В 2024 году по материалам СБУ 64 чиновника МСЭК получили подозрения в совершении преступлений, а еще девять человек уже осуждены.

Отменены 4106 заключений об инвалидности, назначенных на основании фиктивных документов.

«СБУ активно отрабатывает факты злоупотреблений в системе МСЭК, крайне негативно влияющие на мобилизационные процессы. Уже есть результаты и будем в дальнейшем максимально жестко противодействовать подобным позорным явлениям», – цитирует Малюка пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, в этом году разоблачены и прекратили деятельность восемь организованных преступных группировок, в которые входили представители МСЭК в разных регионах Украины.

Контекст

Президент Владимир Зеленский 22 октября провел заседание СНБО, на котором рассматривалась ситуация с МСЭК и злоупотреблениями должностными лицами при получении инвалидности. По результатам заседания президент издал указ и поручил премьер-министру решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти.

После заседания СНБО генпрокурор Андрей Костин подал в отставку.

В начале октября руководителя Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу и ее сына – начальника областного Пенсионного фонда Александра Крупу – разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти $6 млн.

ГБР выявило $100 000, ряд поддельных медицинских документов, списки уклоняющихся от мобилизации с фамилиями и фиктивными диагнозами в рабочем кабинете руководителя МСЭК.

В частности, у должностных лиц работники ГБР обнаружили почти $5,2 млн, €300 000, более 5 млн грн.

7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения руководителю Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн.

Позже стало известно, что более 50 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность, вероятно, через коррупционную схему Татьяны Крупы в МСЭК. Об этом сообщал журналист Юрий Бутусов после расследования.

Впоследствии генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования в связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.