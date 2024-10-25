Правительство утвердило план противодействия коррупции в МСЭК. Решения комиссий будут проверять следующие три месяца

Кабинет министров утвердил план противодействия коррупционным и другим правонарушениям среди Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) на выполнение решений СНБО и президента, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Ожидается, что в ноябре представят решение по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК.
В Украине сейчас более 350 МСЭК, в которых работает около 1200 врачей.
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного!
Ключевые факты
- По словам Шмыгаля, медико-социальные экспертные комиссии в том виде, как они есть, будут ликвидированы уже в этом году.
- «Создается группа для пересмотра решений, принимаемых МСЭК. Три последующих месяца будут продолжаться проверки», – подчеркнул он.
- В ноябре Минздрав и Минцифры представят решения по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК.
- Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ должны провести быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов, добавил премьер.
- Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно вынести на рассмотрение правительства законопроекты по комплексной реформе МСЭК.
Контекст
Президент Владимир Зеленский 22 октября провел заседание СНБО, на котором рассматривалась ситуация с МСЭК и злоупотреблениями должностными лицами при получении инвалидности. По результатам заседания президент издал указ, предусматривающий ликвидацию МСЭК, и поручил премьер-министру решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти. После заседания СНБО генпрокурор Андрей Костин подал в отставку.
По материалам СБУ, в 2024 году о подозрении сообщено 64 должностным лицам МСЭК, отменено более 4000 заключений об инвалидности, выданных на основании фиктивных документов.
23 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Центральную МСЭК планируется ликвидировать до конца этой недели, а отдельные юридические лица МСЭК прекратят свою деятельность с 1 января 2025 года.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.