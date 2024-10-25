Правительство утвердило план противодействия коррупции в МСЭК. Решения комиссий будут проверять следующие три месяца

Кабинет министров утвердил план противодействия коррупционным и другим правонарушениям среди Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) на выполнение решений СНБО и президента, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Ожидается, что в ноябре представят решение по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК.

В Украине сейчас более 350 МСЭК, в которых работает около 1200 врачей.