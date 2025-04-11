Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Спецпосланник Трампа отправился в Россию для встречи с Путиным – Axios

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Спецпосланник президента США Стив Виткофф посетит Россию и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Путиным 11 апреля, пишет Axios со ссылкой на источник, знакомый с информацией о визите и данными FlightRadar. Это будет третья встреча Виткоффа и Путина на фоне усилий Трампа по прекращению войны РФ в Украине.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ключевые факты

  • Источник, осведомленный о ситуации, сообщил, что если до конца месяца перемирие не будет достигнуто, Трамп может ввести дополнительные санкции против России либо через исполнительную власть, либо обратившись в Конгресс с просьбой принять новое законодательство о санкциях.
  • На прошлой неделе Виткофф принял в Вашингтоне спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева, пытаясь выйти из тупика. В четверг, 10 апреля, американские и российские дипломаты встретились в Стамбуле.
  • Трамп был разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса, и в какой-то момент заявил, что его «разозлили» комментарии Путина по Украине.
  • В то время как Украина согласилась на предложение Трампа о безоговорочном прекращении огня, а затем и на планы менее масштабного прекращения огня на море, Россия выдвинула ряд новых требований, включая отмену некоторых санкций США.
  • «Мы достигаем прогресса. Мы надеемся, что мы достаточно близки к заключению соглашения между Россией и Украиной о прекращении боевых действий», – заявил Трамп 10 апреля на заседании кабинета министров.

Контекст

27 марта Владимир Путин выступил с предложением создать в Украине «временную администрацию», которая бы организовала новые выборы и способствовала заключению важных соглашений для завершения войны.

30 марта Дональд Трамп выразил свое возмущение относительно Путина, заявив, что был «очень зол» из-за очередных сомнений российского лидера в легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Трамп подчеркнул, что такие заявления Путина указывают на «движение в ложном направлении». При этом президент США добавил, что ждет от Путина выполнения его обязательств в рамках договоренностей о прекращении войны в Украине.

2 апреля выяснилось, что американские сенаторы разработали законопроект о введении 500%-ных пошлин для покупателей российской нефти, газа и урана, чтобы принудить РФ к миру.

4 апреля государственный секретарь США Марк Рубио подчеркнул, что Россия в течение недель, а не месяцев должна принять решение о том, готова ли она к завершению полномасштабной войны в Украине. Он предупредил, что Конгресс уже начал работу над проектом об усилении санкций.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні