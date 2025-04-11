Спецпосланник Трампа отправился в Россию для встречи с Путиным – Axios

Спецпосланник президента США Стив Виткофф посетит Россию и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Путиным 11 апреля, пишет Axios со ссылкой на источник, знакомый с информацией о визите и данными FlightRadar. Это будет третья встреча Виткоффа и Путина на фоне усилий Трампа по прекращению войны РФ в Украине.

Ключевые факты

Источник, осведомленный о ситуации, сообщил, что если до конца месяца перемирие не будет достигнуто, Трамп может ввести дополнительные санкции против России либо через исполнительную власть, либо обратившись в Конгресс с просьбой принять новое законодательство о санкциях.

На прошлой неделе Виткофф принял в Вашингтоне спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева, пытаясь выйти из тупика. В четверг, 10 апреля, американские и российские дипломаты встретились в Стамбуле.

Трамп был разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса, и в какой-то момент заявил, что его «разозлили» комментарии Путина по Украине.

В то время как Украина согласилась на предложение Трампа о безоговорочном прекращении огня, а затем и на планы менее масштабного прекращения огня на море, Россия выдвинула ряд новых требований, включая отмену некоторых санкций США.

«Мы достигаем прогресса. Мы надеемся, что мы достаточно близки к заключению соглашения между Россией и Украиной о прекращении боевых действий», – заявил Трамп 10 апреля на заседании кабинета министров.

Контекст

27 марта Владимир Путин выступил с предложением создать в Украине «временную администрацию», которая бы организовала новые выборы и способствовала заключению важных соглашений для завершения войны.

30 марта Дональд Трамп выразил свое возмущение относительно Путина, заявив, что был «очень зол» из-за очередных сомнений российского лидера в легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Трамп подчеркнул, что такие заявления Путина указывают на «движение в ложном направлении». При этом президент США добавил, что ждет от Путина выполнения его обязательств в рамках договоренностей о прекращении войны в Украине.

2 апреля выяснилось, что американские сенаторы разработали законопроект о введении 500%-ных пошлин для покупателей российской нефти, газа и урана, чтобы принудить РФ к миру.

4 апреля государственный секретарь США Марк Рубио подчеркнул, что Россия в течение недель, а не месяцев должна принять решение о том, готова ли она к завершению полномасштабной войны в Украине. Он предупредил, что Конгресс уже начал работу над проектом об усилении санкций.