«Будем знать в течение недель, готовы ли к миру». Рубио пригрозил России санкциями за затягивание переговоров

Россия в течение недель, а не месяцев должна принять решение о готовности к завершению полномасштабной войны в Украине, сказал государственный секретарь США Марко Рубио 4 апреля во время пресс-конференции после встречи министров стран НАТО. Он предупредил, что Конгресс уже начал работу над проектом об усилении санкций.
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Ключевые факты
- Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп стремится завершить войну как можно раньше и это возможно реализовать на допустимых для обеих сторон условиях.
- «И мы сейчас в процессе нахождения этих условий, и скоро будем знать через недели, не месяцы, готова ли Россия к миру. Если да, то мы можем закончить войну, нужно проталкивать наше предложение», – сказал он.
- Рубио отметил, что если украинцы показали свою готовность к прекращению огня и созданию пространства для переговоров, тогда «скоро, не через полгода, Москва и президент РФ Владимир Путин должны принять решение, готовы ли они к миру или нет». Он подчеркнул, что США смотрят «не на слова, а на действия РФ».
- Он предупредил, что никто не будет проводить переговоры «ради переговоров».
- «Мы не будем постоянно продолжать это. У нас есть время, к которому мы хотим увидеть, готовы ли они к миру или нет, и это время уже подходит. Конгресс уже начал работать над проектом о повышении санкций и будет расти давление Капитолия», – заявил он.
- По его словам, сначала было важно «просто начать диалог, потому что мы давно не общались», но сейчас США ожидают определенного прогресса в переговорах. Рубио добавил, что «остается оптимистом» в вопросе окончания войны в Украине.
- «Если вы заинтересованы в мире, прекращаете огонь и предлагаете условия, на которых вы хотите закончить войну. И это должны быть адекватные условия. Если вы не заинтересованы в мире, то вы затягиваете и придумываете оправдание, – сказал Рубио. – Мы не будем в этом заинтересованы, Трамп не будет участвовать в нескончаемых переговорах».
Контекст
27 марта Владимир Путин выступил с предложением создать в Украине «временную администрацию», которая бы организовала новые выборы и способствовала заключению важных соглашений для завершения войны.
30 марта Дональд Трамп выразил свое возмущение относительно Путина, заявив, что был «очень злой» из-за очередных сомнений российского лидера в легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Трамп подчеркнул, что такие заявления Путина указывают на «движение в ложном направлении». При этом он добавил, что ждет от Путина выполнения его обязательств в рамках договоренностей о прекращении войны в Украине.
2 апреля выяснилось, что американские сенаторы разработали законопроект о введении 500%-ных пошлин для покупателей российской нефти, газа и урана, чтобы принудить РФ к миру.
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