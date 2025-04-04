«Будем знать в течение недель, готовы ли к миру». Рубио пригрозил России санкциями за затягивание переговоров

Россия в течение недель, а не месяцев должна принять решение о готовности к завершению полномасштабной войны в Украине, сказал государственный секретарь США Марко Рубио 4 апреля во время пресс-конференции после встречи министров стран НАТО. Он предупредил, что Конгресс уже начал работу над проектом об усилении санкций.

Ключевые факты

Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп стремится завершить войну как можно раньше и это возможно реализовать на допустимых для обеих сторон условиях.

«И мы сейчас в процессе нахождения этих условий, и скоро будем знать через недели, не месяцы, готова ли Россия к миру. Если да, то мы можем закончить войну, нужно проталкивать наше предложение», – сказал он.

Рубио отметил, что если украинцы показали свою готовность к прекращению огня и созданию пространства для переговоров, тогда «скоро, не через полгода, Москва и президент РФ Владимир Путин должны принять решение, готовы ли они к миру или нет». Он подчеркнул, что США смотрят «не на слова, а на действия РФ».

Он предупредил, что никто не будет проводить переговоры «ради переговоров».

«Мы не будем постоянно продолжать это. У нас есть время, к которому мы хотим увидеть, готовы ли они к миру или нет, и это время уже подходит. Конгресс уже начал работать над проектом о повышении санкций и будет расти давление Капитолия», – заявил он.

По его словам, сначала было важно «просто начать диалог, потому что мы давно не общались», но сейчас США ожидают определенного прогресса в переговорах. Рубио добавил, что «остается оптимистом» в вопросе окончания войны в Украине.

«Если вы заинтересованы в мире, прекращаете огонь и предлагаете условия, на которых вы хотите закончить войну. И это должны быть адекватные условия. Если вы не заинтересованы в мире, то вы затягиваете и придумываете оправдание, – сказал Рубио. – Мы не будем в этом заинтересованы, Трамп не будет участвовать в нескончаемых переговорах».

Контекст

27 марта Владимир Путин выступил с предложением создать в Украине «временную администрацию», которая бы организовала новые выборы и способствовала заключению важных соглашений для завершения войны.

30 марта Дональд Трамп выразил свое возмущение относительно Путина, заявив, что был «очень злой» из-за очередных сомнений российского лидера в легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Трамп подчеркнул, что такие заявления Путина указывают на «движение в ложном направлении». При этом он добавил, что ждет от Путина выполнения его обязательств в рамках договоренностей о прекращении войны в Украине.

2 апреля выяснилось, что американские сенаторы разработали законопроект о введении 500%-ных пошлин для покупателей российской нефти, газа и урана, чтобы принудить РФ к миру.