Ключові факти

Віткофф та Дмитрієв зустрінуться в Білому домі вже сьогодні, пише журналістка.

За даними її джерел, Мінфін США тимчасово зняв із нього санкції, щоб Держдеп видав візу для вʼїзду до США.

Контекст

Раніше CNN повідомляла, що Дмитрієв цього тижня прибуде до Вашингтона для переговорів зміцнення відносин між двома країнами у питанні війни в Україні. Він стане російським чиновником найвищого рангу, який відвідає США з моменту вторгнення РФ в Україну в 2022 році.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, чи відвідає Вашингтон Дмитрієв для переговорів з представниками адміністрації Трампа, включаючи спецпредставника США Стіва Віткоффа, сказав, що такий візит можливий. «Ми продовжуємо спілкуватися з американцями різними каналами. Нічого конкретного я вам сказати не можу», – сказав Пєсков 2 квітня.

Трамп неодноразово заявляв, що хоче покласти край трирічній війні в Україні, і попереджав про ризики її переростання у Третю світову війну між Сполученими Штатами та Росією. Але президент США заявив 30 беерезня, що він «розлютився» на Путіна і говорив про можливість запровадження санкцій проти тих, хто купує російську нафту. Росія є другим за величиною експортером нафти у світі після Саудівської Аравії.

Публічно невідомо, що саме Дмитрієв обговорюватиме у Вашингтоні, але він може передати Трампу послання від Путіна. За останні тижні Дмитрієв згадав цілу низку ініціатив, у яких Росія та США могли б співпрацювати: від інвестицій, рідкісноземельних металів та енергетики до Арктики, космосу та співробітництва з Ілоном Маском.