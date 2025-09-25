В случае достижения режима прекращения огня президент Владимир Зеленский обещает обратиться в парламент с просьбой провести выборы. «Моя цель – закончить войну», сказал он в интервью на The Axios Show . Главное из беседы.

Подробности

О выборах. Зеленский заявил, что не планирует оставаться в должности президента в мирное время. Его главная цель – завершить войну. В случае достижения режима прекращения огня, он обратится в парламент с просьбой провести выборы. «Моя цель – закончить войну», – отметил он, добавив, что народ может нуждаться в «лидере с новым мандатом» для долгосрочного мира. На вопрос, готов ли он провести выборы при многостороннем прекращении огня, Зеленский ответил: «Да». Он признал, что организация выборов будет усложнена из-за проблем безопасности, но считает это выполнимым.

Удары вглубь России. Зеленский подчеркнул, что Украина не будет атаковать гражданское население, поскольку «мы не террористы». Однако он отметил, что центры российской власти, такие как Кремль, являются потенциальными целями. «Они должны знать, где ближайшее бомбоубежище», – сказал он о кремлевских чиновниках, добавив, что Украина будет отвечать на каждый российский удар. По его словам, Трамп поддерживает ответные удары по российской энергетической инфраструктуре, заводам по производству дронов или ракетным объектам.

Новое оружие для давления на Путина. Зеленский рассказал, что во время встречи с Трампом попросил новую систему вооружения, которая, по его словам, может вынудить Путина сесть за стол переговоров. Название системы он не раскрыл, но отметил, что Трамп пообещал «работать над этим». Зеленский подчеркнул, что наличие такого оружия станет дополнительным давлением на Россию, даже если Украина не применит его. Президент отметил, что у Украины уже есть дроны, способные наносить удары вглубь России. Однако новое оружие, о котором он говорил с Трампом, может ускорить завершение войны. «Если у нас оно будет, это не значит, что мы его используем. Но это дополнительное давление на Путина, чтобы он сел и говорил», – объяснил Зеленский.

Контекст

23 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Зеленский отметил необходимость в новой архитектуре безопасности из-за усиления российской агрессии, неэффективности международных институтов и угрозы распространения беспилотников. Он также заявил о решении Украины приступить к экспорту вооружений, чтобы продемонстрировать партнерам современные системы, протестированные в боевых условиях. Подробнее о выступлении по ссылке.