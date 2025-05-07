Украина готова к созданию 30-километровой демилитаризованной зоны – Келлог

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог предложил создать демилитаризованную зону под общим контролем Украины и России. Об этом он заявил в эфире Fox News .

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Келлог считает, что прекращение огня «на месте» позволит сторонам сохранить контроль над нынешними территориями.

«Украинцам следует признать, что эти земли, за которые они боролись, останутся их на данный момент, но ситуация может измениться со временем», – отметил он, ссылаясь на исторические примеры Балтийских стран после Второй мировой войны и объединения Германии.

По его словам, Украина готова к созданию 30-километровой демилитаризованной зоны, отведя войска на 15 км, равно как и Россия. Эту зону будут контролировать военные «коалиции решительных», что позволит отслеживать нарушения.

Келлог убежден, что 30-дневное перемирие может стать ключевым. «Если удастся удержать прекращение огня 30 дней, его можно будет продлить. После паузы в боевых действиях возобновить конфликт очень сложно, и я не верю, что они будут снова воевать», – подчеркнул он.

Контекст

Дональд Трамп пообещал быстро завершить войну России против Украины, но за первые 100 дней его президентства мирного соглашения добиться не удалось. Администрация Трампа предложила Украине проект соглашения, предусматривающий фактическое признание США суверенитета России над Крымом, аннексированным 11 лет назад, что противоречит международному праву. Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг это предложение, заявив, что не будет признавать оккупацию территорий, захваченных с 2014 года. Трамп назвал позицию Зеленского «чрезвычайно вредной» для переговоров.

По словам Трампа, Россия готова прекратить войну, но диалог с Зеленским оказался сложнее, чем ожидалось. Он подчеркнул, что США оказывают значительное давление на Москву, и это давление ощутимо, но Киев также должен пойти на компромиссы, особенно в отношении Крыма, что остается ключевым препятствием.

24 апреля госсекретарь Марко Рубио на брифинге в Белом доме отметил, что США предложили обеим сторонам путь к прекращению войны. Он подчеркнул, что конфликт может завершиться при условии согласия Украины и России на предложенные условия, а Вашингтон будет прилагать все усилия для этого.