Україна готова до створення 30-кілометрової демілітаризованої зони – Келлог

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог запропонував створити демілітаризовану зону під спільним контролем України та Росії. Про це він заявив в ефірі Fox News .

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Келлог вважає, що припинення вогню «на місці» дозволить сторонам зберегти контроль над нинішніми територіями.

«Українцям варто визнати, що ці землі, за які вони боролися, залишаться їхніми на цей момент, але ситуація може змінитися з часом», – зазначив він, посилаючись на історичні приклади Балтійських країн після Другої світової війни та об’єднання Німеччини.

За його словами, Україна готова до створення 30-кілометрової демілітаризованої зони, відвівши війська на 15 км, так само як і Росія. Цю зону контролюватимуть військові «коаліції рішучих», що дасть змогу відстежувати порушення.

Келлог переконаний, що 30-денне перемир’я може стати ключовим. «Якщо вдасться утримати припинення вогню 30 днів, його можна буде продовжити. Після паузи в бойових діях відновити конфлікт дуже складно, і я не вірю, що вони знову воюватимуть», – наголосив він.

Контекст

Дональд Трамп пообіцяв швидко завершити війну Росії проти України, але за перші 100 днів його президентства мирної угоди досягти не вдалося. Адміністрація Трампа запропонувала Україні проєкт угоди, який передбачає фактичне визнання США суверенітету Росії над Кримом, анексованим 11 років тому, що суперечить міжнародному праву. Президент України Володимир Зеленський категорично відкинув цю пропозицію, заявивши, що не визнаватиме окупацію територій, захоплених з 2014 року. Трамп назвав позицію Зеленського «надзвичайно шкідливою» для переговорів.

За словами Трампа, Росія готова припинити війну, але діалог із Зеленським виявився складнішим, ніж очікувалося. Він підкреслив, що США чинять значний тиск на Москву, і цей тиск відчутний, але Київ також має піти на компроміси, особливо щодо Криму, що залишається ключовою перешкодою.

24 квітня держсекретар Марко Рубіо на брифінгу в Білому домі зазначив, що США запропонували обом сторонам шлях до припинення війни. Він наголосив, що конфлікт може завершитися за умови згоди України та Росії на запропоновані умови, а Вашингтон докладатиме всіх зусиль для цього.