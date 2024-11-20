США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн

Администрация действующего президента США Джо Байдена пытается усилить поддержку Украины до истечения его президентского срока в январе.

Министерство обороны США объявило о дополнительной поддержке Украины в сфере безопасности на $275 млн, сообщает пресс-служба. Пакет включает в себя боеприпасы для ракетных систем, артиллерийского и противотанкового оружия.

Ключевые факты

Администрация президента Джо Байдена объявила о дополнительной военной помощи Украине для удовлетворения критических потребностей в области безопасности и обороны.

Пакет включает в себя боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, 60-мм и 81-мм минометные снаряды.

Украина получит беспилотные летательные аппараты, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и противотанковые ракеты TOW.

В пакете содержится стрелковое оружие и боеприпасы, взрывное оборудование, средства защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных веществ, запчасти и вспомогательное оборудование.

По сообщению американского минобороны, США продолжат работать совместно с примерно 50 союзниками и партнерами в рамках контактной группы по обороне Украины и связанных с ней коалиций относительно возможностей для удовлетворения неотложных потребностей Украины в области боевых действий и защиты от российской агрессии.

Контекст

26 сентября президент Байден анонсировал увеличение помощи Украине по безопасности на $7,9 млрд и ряд дополнительных действий. Президент поручил Пентагону предоставить все оставшиеся средства в поддержку безопасности, выделенные Украине, до конца его срока пребывания в должности. Таким образом, Байден санкционировал выделение $5,5 млрд в рамках президентских полномочий.

18 октября президент Владимир Зеленский анонсировал, что США в рамках Плана победы каждые две-три недели до конца этого года будут предоставлять Украине новый пакет помощи.

Дональд Трамп выиграл президентские выборы и станет 47-м президентом США. Действующий президент США Байден, который помог провести несколько раундов военной помощи через Конгресс и Пентагон, заявил, что для США очень важно продолжать поддерживать Украину.

15 ноября заместительница пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что минобороны США будет еженедельно присылать Украине партии оружия, чтобы успеть использовать оставшиеся $7,1 млрд до окончания срока администрации Джо Байдена.