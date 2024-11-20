США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 млн

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена намагається посилити підтримку України до закінчення його президентського терміну в січні.

Міністерство оборони США оголосило про додаткову підтримку України у сфері безпеки на $275 млн, повідомляє пресслужба. Пакет включає боєприпаси для ракетних систем, артилерійської та протитанкової зброї.

Ключові факти

Адміністрація президента Джо Байдена оголосила про додаткову військову допомогу Україні для задоволення критичних потреб у галузі безпеки та оборони.

Пакет включає боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм, 60-мм та 81-мм мінометні снаряди.

Україна отримає безпілотні літальні апарати, протитанкові комплекси Javelin та AT-4 і протитанкові ракети TOW.

У пакеті міститься стрілецька зброя та боєприпаси, підривне обладнання, засоби захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних речовин і запасні частини та допоміжне обладнання.

Згідно із повідомленням американського міноборони, США продовжать працювати разом із приблизно 50 союзниками та партнерами в рамках контактної групи з оборони України та повʼязаних з нею коаліцій щодо можливостей для задоволення невідкладних потреб України в галузі бойових дій та захисту від російської агресії.

Контекст

26 вересня президент Байден анонсував збільшення безпекової допомоги Україні на $7,9 млрд та низку додаткових дій. Президент доручив Пентагону надати всі кошти, що залишилися, на підтримку безпеки, які були виділені Україні, до кінця його терміну перебування на посаді. Таким чином Байден санкціонував виділення $5,5 млрд у рамках президентських повноважень.

18 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що США в межах Плану перемоги що два–три тижні до кінця цього року надаватимуть Україні новий пакет допомоги.

Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Чинний президент США Байден, який допоміг провести кілька раундів військової допомоги через Конгрес та Пентагон, заявив, що для США дуже важливо продовжувати підтримувати Україну.

15 листопада заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що міноборони США щотижня надсилатиме Україні партії зброї, аби встигнути використати $7,1 млрд, що залишилися, до закінчення терміну адміністрації Джо Байдена.