США рассматривают автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае нарушения РФ мирного соглашения – NBC

Украина может автоматически стать членом НАТО в том случае, если Россия нарушит мирное соглашение, пишет NBC со ссылкой на четырех американских чиновников. По их словам, это может стать одной из гарантий безопасности США.

Ключевые факты

Одной из гарантий безопасности, рассматриваемой Соединенными Штатами как часть мирного соглашения, является автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае, если Россия нарушит соглашение, сказали источники.

По словам четырех официальных лиц, такой пункт будет направлен на решение ключевой проблемы Украины и ее союзников – опасений, что Россия перегруппируется и снова вторгнется в страну.

По данным издания, на встрече с президентом Владимиром Зеленским глава Минфина США Скотт Бессент пояснил, что соглашение с администрацией Трампа о редкоземельных минералах является важнейшим компонентом построения стратегического партнерства между США и Украиной, которое в конечном итоге будет способствовать гарантиям безопасности Киева после окончания войны путем переговоров.

18 февраля Бессент заявил в интервью Fox News, что, по его мнению, Зеленский в конце концов подпишет соглашение с Соединенными Штатами о редкоземельных минералах Украины, заявив, что это сдержит грядущую российскую агрессию после окончания войны.

Контекст

Быстрое завершение войны в Украине было одним из главных предвыборных обещаний Трампа, хотя он избегал обсуждения того, как собирается это сделать.

Министр обороны США Пит Гегсет выразил серьезные сомнения в возможности вступления Украины в НАТО и возобновлении ее до границ 1991 года. По его словам, Трамп стремится завершить конфликт путем дипломатии и привлечь Россию и Украину в переговорный процесс.

14 февраля президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности сказал, что США и президент Дональд Трамп не готовы говорить о членстве Украины в НАТО, поскольку считают это эскалацией с россиянами.

Перед этим Зеленский подчеркивал, что если Украина не будет в НАТО, то она будет строить НАТО на своей территории. Для этого стране нужна армия, столь же многочисленная, как у россиян. Это в свою очередь потребует оружия и денег, и Украина будет просить об этом у США. Президент подчеркнул, что это «план Б» на случай, если Украина не станет частью НАТО.