США рассматривают автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае нарушения РФ мирного соглашения – NBC

Украина может автоматически стать членом НАТО в том случае, если Россия нарушит мирное соглашение, пишет NBC со ссылкой на четырех американских чиновников. По их словам, это может стать одной из гарантий безопасности США.
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Ключевые факты
- Одной из гарантий безопасности, рассматриваемой Соединенными Штатами как часть мирного соглашения, является автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае, если Россия нарушит соглашение, сказали источники.
- По словам четырех официальных лиц, такой пункт будет направлен на решение ключевой проблемы Украины и ее союзников – опасений, что Россия перегруппируется и снова вторгнется в страну.
- По данным издания, на встрече с президентом Владимиром Зеленским глава Минфина США Скотт Бессент пояснил, что соглашение с администрацией Трампа о редкоземельных минералах является важнейшим компонентом построения стратегического партнерства между США и Украиной, которое в конечном итоге будет способствовать гарантиям безопасности Киева после окончания войны путем переговоров.
- 18 февраля Бессент заявил в интервью Fox News, что, по его мнению, Зеленский в конце концов подпишет соглашение с Соединенными Штатами о редкоземельных минералах Украины, заявив, что это сдержит грядущую российскую агрессию после окончания войны.
Контекст
Быстрое завершение войны в Украине было одним из главных предвыборных обещаний Трампа, хотя он избегал обсуждения того, как собирается это сделать.
Министр обороны США Пит Гегсет выразил серьезные сомнения в возможности вступления Украины в НАТО и возобновлении ее до границ 1991 года. По его словам, Трамп стремится завершить конфликт путем дипломатии и привлечь Россию и Украину в переговорный процесс.
14 февраля президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности сказал, что США и президент Дональд Трамп не готовы говорить о членстве Украины в НАТО, поскольку считают это эскалацией с россиянами.
Перед этим Зеленский подчеркивал, что если Украина не будет в НАТО, то она будет строить НАТО на своей территории. Для этого стране нужна армия, столь же многочисленная, как у россиян. Это в свою очередь потребует оружия и денег, и Украина будет просить об этом у США. Президент подчеркнул, что это «план Б» на случай, если Украина не станет частью НАТО.
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