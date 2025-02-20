США розглядають автоматичне надання Україні членства в НАТО у разі порушення РФ мирної угоди – NBC

Україна може автоматично стати членом НАТО у разі, якщо Росія порушить мирну угоду, пише NBC із посиланням на чотирьох американських чиновників. За їхніми словами, це може стати однією з гарантій безпеки США.

Ключові факти

Однією з гарантій безпеки, яку Сполучені Штати розглядають як частину мирної угоди, є автоматичне надання Україні членства в НАТО у випадку, якщо Росія порушить угоду, сказали джерела.

За словами чотирьох офіційних осіб, такий пункт буде спрямований на вирішення ключової проблеми України та її союзників – побоювань, що Росія перегрупується і знову вторгнеться в країну.

За даними видання, на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським очільник Мінфіну США Скотт Бессент пояснив, що угода з адміністрацією Трампа про рідкісноземельні мінерали є найважливішим компонентом побудови стратегічного партнерства між США та Україною, яка зрештою сприятиме гарантіям безпеки Києва після закінчення війни шляхом переговорів.

18 лютого Бессент заявив в інтервʼю Fox News, що, на його думку, Зеленський зрештою підпише угоду зі Сполученими Штатами щодо рідкісноземельних мінералів України, заявивши, що це стримає майбутню російську агресію після закінчення війни.

Контекст

Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоч він уникав обговорення того, як збирається це зробити.

Міністр оборони США Піт Гегсет висловив серйозні сумніви щодо можливості вступу України в НАТО та відновлення її до кордонів 1991 року. За його словами, Трамп прагне завершити конфлікт шляхом дипломатії та залучити Росію і Україну до переговорного процесу.

14 лютого президент Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції сказав, що США і президент Дональд Трамп не готові говорити про членство України в НАТО, бо вважають це ескалацією з росіянами.

Перед цим Зеленський наголошував, що, якщо Україна не буде в НАТО, то вона будуватиме НАТО на своїй території. Для цього країні потрібна армія, яка така ж численна, як у росіян. Це своєю чергою потребуватиме зброї та грошей, і Україна проситиме про це у США. Президент наголосив, що це «план Б» на випадок, якщо Україна не стане частиною НАТО.