Предвестник разрушения институтов. Как миллиардер Илон Маск меняет госсистему США? Разбор The New York Times

Илон Маск, получивший поддержку президента Дональда Трампа, уже вмешивается в работу федерального правительства США. Он получил контроль над ключевыми агентствами, финансовыми системами и кадровой политикой. Это вызвало критику со стороны Конгресса и общественных организаций, которые предупреждают о беспрецедентном конфликте интересов и угрозе демократическим институтам. Пересказываем основные положения из статьи The New York Times о том, как Маск меняет госсистему США

В первые недели работы Илон Маск и возглавляемый им департамент эффективности правительства США (DOGE) получили доступ к конфиденциальным финансовым и цифровым системам, игнорируя протоколы и устраняя чиновников, которые предупреждали о нарушениях. Федеральных служащих засыпали сообщениями с призывами оставить работу, намекая на их «лень».

Маск начал агрессивную войну против федеральной бюрократии, пишет The New York Times, подчеркивая, что его действия «уже повлияли на работу не менее шести агентств, поставив под угрозу конституционный контроль Конгресса и защиту государственной службы».

Высокопоставленные чиновники Министерства финансов и Агентства США по международному развитию (USAID), не соглашавшиеся с действиями Маска, «были быстро устранены». Маск также добился фактического закрытия USAID – ключевого учреждения по оказанию международной помощи, что вызвало резонанс по всему миру.

Руководитель SpaceX, Tesla и X (бывшего Twitter) сейчас действует с энергией, хорошо знакомой его сотрудникам. Он даже разместил кровати в штаб-квартире федерального кадрового агентства, чтобы работать до поздней ночи и оставаться там на ночь – так же, как в Twitter и Tesla, сообщает NYT. Сам Маск кичится, что работать без отдыха – его «суперсила», а «бюрократы не работают в выходные, поэтому поле боя остается пустым».

Президент США Дональд Трамп публично хвалит Маска: «Он прекрасно сокращает расходы». Но и добавляет, что не во всем согласен с ним.

Маск сейчас оказывает огромное влияние на государственные структуры, которые регулируют деятельность компаний Трампа и предоставляют им контракты.

Дональд Трамп доволен сокращениями Маска, хотя и не всегда соглашается с ним в некоторых решениях Фото Getty Images

Маск, по сути, владеет компаниями, зависящими от государственных контрактов, имеет бизнес-связи с Китаем и получает доступ к государственным финансовым системам. Несмотря на это, его действия остаются практически неконтролируемыми. «Перед Конгрессом и судами стоит задача успеть за темпами Маска. Пока они реагируют, он успевает менять структуру власти», – отмечает один из чиновников, работающий в одном из подчиненных миллиардеру агентств.

Контроль над финансами и кадрами

Маск и его команда уже получили доступ к:

Финансовой системе Минфина, что позволяет контролировать и даже ограничивать государственные расходы.

Государственным кадрам – команда Маска взяла под контроль Офис управления персоналом, увольняя людей и сокращая бюджет.

USAID, которое Маск назвал «злом», фактически парализовал его деятельность.

Маск также заинтересован в государственной недвижимости. Он лично посетил Управление общих служб (GSA), управляющее федеральными зданиями, и предложил сократить бюджет агентства на 50%.

Еще одна его инициатива – применение ИИ для анализа государственных контрактов. Маск хочет перевести все контракты в единую систему, которую будет анализировать ИИ.

Для USAID Маск использовал ту же тактику, что и во время поглощения Twitter в 2022 году, когда изобразил предыдущее руководство компании как преступное, а многих работников – некомпетентными и противодействующими его целям. Увольняя руководителей Twitter «за нарушение» и лишая их выходных пособий, он обвинял их в коррупции и публично атаковал в своих сообщениях в соцсети.

Тактика Маска и его команды держит государственных служащих в состоянии постоянной неопределенности, страха и сомнений относительно собственного будущего и карьеры.

27 января члены команды Маска вошли в штаб-квартиру USAID в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне. Они требовали и получили доступ к финансовым и кадровым системам агентства, согласно данным двух американских чиновников. В этот период исполняющий обязанности администратора USAID отправил около 60 должностных лиц в оплачиваемый отпуск и издал приказы о прекращении работы, что привело к увольнению сотен рабочих, имевших полную занятость и медицинское страхование.

В субботу сайт агентства исчез. А когда два главных директора службы безопасности попытались остановить членов DOGE на входе в защищенную зону для получения засекреченных файлов, их отправили в административный отпуск. Кэти Миллер, член инициативы Маска, написала в X, что «ни один секретный материал не был получен без надлежащих допусков».

К понедельнику деятельность USAID была фактически парализована. В прямом эфире на своей социальной платформе Маск заявил, что президент согласился: «Мы должны закрыть это агентство».

Маск и его команда принуждают к добровольному увольнению госслужащих и работают без выходных, ведь «показателем их успеха является сумма сэкономленных правительственных средств за день» Фото Getty Images

Давление на чиновников и показатели успеха

Маск открыто высмеивает государственных служащих, называя их лентяями, и продвигает программы добровольного увольнения. На прошлой неделе Офис управления персоналом направил письма 2 млн госслужащих с темой «Раздорожье», где предлагалось уйти с работы и получить зарплату до конца сентября. Маск назвал это «очень щедрым предложением». Кстати, он так же поступил в конце 2022 года, когда увольнял работников Twitter накануне ребрендинга.

Маск также инициировал смену руководства в ключевых структурах. По его рекомендации Трамп назначил Троя Майнка министром ВВС. Ранее Майнк возглавлял разведывательное агентство Пентагона и помогал SpaceX получить многомиллиардный контракт на запуск спутников-шпионов.

Многие приближенные к Маску лица работают одновременно над несколькими проектами в различных правительственных агентствах, используя различные электронные адреса и появляясь в разных офисах. Одним из таких примеров является 23-летний бывший стажер SpaceX Люк Фарритор, который, по словам осведомленных источников, получил доступ к системам USAID. Он также указан как «исполнительный инженер» в офисе министра здравоохранения и социальных служб и имел корпоративный электронный адрес в GSA, согласно официальным записям.

Помощники Маска, в частности Фарритор, подали запрос на доступ к системам центров медицинской помощи Medicare и Medicaid, которые контролируют контракты и распределение свыше $1 трлн ежегодных выплат, согласно документам, с которыми ознакомился The New York Times.

Команда подчиняется Стиву Дэвису – давнему советнику Маска, который руководил мерами по сокращению расходов в X и SpaceX и сам получил чрезвычайный уровень влияния в федеральных агентствах.

В приватных разговорах Маск говорил друзьям, что главным показателем его успеха является сумма сэкономленных правительственных средств за день, и он оценивает свои инициативы именно по этому критерию.

«Чем больше я узнаю президента Трампа, тем больше он мне нравится. Я люблю этого парня, – сказал Маск в прямом эфире на X в понедельник. – Это наш шанс. Это лучшая комбинация карт, которая нам когда-либо выпадала».

Реакция Конгресса и общества

Демократы объявили о подготовке законопроекта, запрещающего команде Маска доступ к финансовой системе Минфина. «Министр финансов должен немедленно отозвать этот доступ», – заявил Чак Шумер, лидер демократов в Сенате.

Общественные организации тоже пытаются выйти из нового положения. Историк Дуглас Бринкли назвал ситуацию «предвестником разрушения институтов». Протестующие вышли к Офис управления персоналом с плакатами, на которых написано «Stop Musk».

Впереди – судебные разбирательства, но пока Маск и его команда двигаются со скоростью, за которой демократические механизмы не успевают.