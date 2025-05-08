Свириденко опровергла «тайное» подписание правительством еще двух соглашений о недрах с США

Межправительственное соглашение с США, которое подписала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, предусматривает ключевые принципы сотрудничества. Остальные два соглашения будут касаться коммерческого партнерства, где детализированы и углублены договоренности о работе совместного фонда, сообщила Свириденко в интервью Forbes Ukraine . По ее словам, эти соглашения уже на стадии финализации.

Ключевые факты

«Межправительственное соглашение – это основа, где зафиксированы ключевые принципы. Другие два соглашения я уже не буду подписывать, потому что они коммерческие и их заключат на уровне DFC и агентства ГЧП: соглашение об ограниченном партнерстве и соглашение об Limited Liability Company – ООО, которое будет выступать генеральным партнером в фонде», – сказала она, добавив, что эти документы будут касаться коммерческого партнерства, где будут детализированы и углублены договоры.

По ее словам, с американской стороной уже согласованы основные пункты этих соглашений: равноправное управление фондом через Limited Liability Company тремя украинскими и американскими менеджерами, распределение прибыли через 10 лет, инструмент учета военной помощи как капитального вклада США.

«Но сами документы на стадии финализации и дошлифовки. Они не будут нуждаться в ратификации в Раде. Зафиксировано, что заработать они могут только после обмена дипломатическими нотами между правительствами», – подчеркнула глава Минэкономики.

Она заявила, что «обычно такие коммерческие контракты конфиденциальны в финансовом секторе».

«Но из-за того, что здесь два государственных институции – DFC и Агентство ГПП, то очевидно, что есть запрос и необходимость в открытости данных. Уже очевидно, что режим не будет таким, как в частных фондах, где все строго конфиденциально. То есть вариант доступа к этой информации будет. Плюс все, что касается движения публичных средств, точно будет публичным», – добавила она.

Контекст

17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализировать и заключить соглашение о недрах. Полный текст документа читайте здесь.

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда, президент США Дональд Трамп планирует использовать соглашение о недрах с Украиной для влияния на Россию в процессе переговоров. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент на конференции в институте Милкена 5 мая. Фонд должен стать ключевым инструментом для привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между странами.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что надеется получить от соглашения с Украиной более $350 млрд. По его словам, такую ​​сумму якобы передал Киеву его предшественник Джо Байден «наличными и военной техникой». По словам министра финансов США Скотта Бессента, Трамп планирует использовать соглашение о недрах с Украиной для влияния на Россию в процессе переговоров.

Верховная Рада хочет ратифицировать соглашение о недрах с США до 9 мая и таким образом «дать сигнал» вместе с США об увеличении безопасности, сообщил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко 6 мая.