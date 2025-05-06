Трамп хоче використати угоду про надра як важіль у переговорах з Росією – Бессент

Президент США Дональд Трамп планує використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію у процесі переговорів. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент на конференції в інституті Мілкена 5 травня.

Ключові факти

За словами Бессента, ідея щодо угоди про копалини належить Трампу, який любить створювати «переговорів важелі» і тепер очікує від неї кількох речей.

Зокрема, президент США розраховує, що угода створить для нього більше важелів у відносинах із російським керівництвом, коли «настане час йти до них».

Тож ідея полягала в тому, щоб показати що між США та українським народом немає розбіжностей. «Це було б символом для українського народу, що США ще там. Це також мало стати сигналом для втомленої американської публіки, яка скептично ставиться до нових фінансових зобов’язань, що з Україною можливо мати спільне процвітання. І в певному сенсі це було б мовчазною гарантією безпеки через економічне партнерство», – пояснив міністр.

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сподівається, що рамкову угоду буде підписано протягом «найближчої доби». Він повідомляв, що жодна допомога США, яка надавалася до угоди, не є її предметом.

За словами Шмигаля, 1 травня у Верховній Раді почнуться обговорення щодо ратифікації цієї угоди. Після підписання угоди між Свириденко та Бессентом документ повернеться до уряду, який з відповідними супровідними документами направить його на ратифікацію до Ради. Лише після цього угода, яка є міжнародним договором, набуде чинності. За даними нардепа Ярослава Железняка, ратифікацію угоди Рада може розглянути не раніше 13–15 травня, оскільки міждержавні угоди мають окремі процедури, які важко прискорити.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

Президент США Дональд Трамп вже заявив, що сподівається отримати від угоди з Україною більше $350 млрд. За його словами, таку суму начебто передав Києву його попередник Джо Байден «готівкою та військовою технікою».