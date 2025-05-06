«Должны успеть дать свой сигнал». Рада хочет ратифицировать соглашение о недрах с США до 9 мая

Верховная Рада хочет ратифицировать соглашение о недрах с США до 9 мая, сообщил первый заместитель главы парламента Александр Корниенко в эфире телемарафона. По его словам, таким образом Украина «даст сигнал» вместе с США об увеличении безопасности.

Ключевые факты

Корниенко заявил, что депутаты работают над тем, чтобы на этой неделе соглашение о недрах было ратифицировано.

«Мы не можем разглашать время, место и дату заседания. Но поверьте мне, как только будет техническая возможность после заседания комитета, вероятно сегодняшнего, с этим решением ознакомиться и собрать зал, сразу это будет», – добавил Корниенко.

Он отметил, что 9 мая является «сакральной датой» для президента РФ Владимира Путина. «Я думаю, что мы должны успеть дать и свой сигнал вместе с нашими партнерами США, с президентом Трампом о том, что теперь Украина немного больше в контуре безопасности, чем была до этого… Такое соглашение дает возможность здесь и сейчас говорить об увеличении безопасности и, конечно, восстановлении послевоенной Украины также», – добавил Корниенко.

Он подчеркнул, что ратификация проходит после подписания правительством документа.

«Его все видели. Он есть в приложении к внесенному в Верховную Раду законопроекту №0309 о ратификации данного соглашения. Дополнительные документы – другие документы, у них другой статус, это соглашения на уровне имплементаций и соответствующих исполнительных органов – DFC в США и Агентство государственного частного партнерства в Украине», – пояснил он, добавив, что они не подлежат ратификации.

Контекст

17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализировать и заключить соглашение о недрах. Полный текст документа читайте здесь.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что никакая помощь США, которая предоставлялась до соглашения, не является ее предметом. По словам Шмыгаля, 1 мая в Верховной Раде начнутся обсуждения ратификации этого соглашения. После подписания соглашения между Свириденко и Бессентом документ вернется в правительство, которое с соответствующими сопроводительными документами направит его на ратификацию в Раду. Только после этого соглашение, которое является международным договором, вступит в силу.

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда, президент США Дональд Трамп планирует использовать соглашение о недрах с Украиной для влияния на Россию в процессе переговоров. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент на конференции в институте Милкена 5 мая. Фонд должен стать ключевым инструментом для привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между странами.

Кабинет министров просил Верховную Раду оперативно ратифицировать соглашение о недрах до 8 мая.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что надеется получить от соглашения с Украиной более $350 млрд. По его словам, такую ​​сумму вроде бы передал Киеву его предшественник Джо Байден «наличными и военной техникой». По словам министра финансов США Скотта Бессента, Трамп планирует использовать соглашение о недрах с Украиной для влияния на Россию в процессе переговоров.