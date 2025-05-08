Свириденко спростувала «таємне» підписання урядом ще двох угод про надра зі США

Міжурядова угода зі США, яку підписала перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, передбачає ключові принципи співпраці. Інші дві угоди стосуватимуться комерційного партнерства, де будуть деталізовані та поглиблені домовленості щодо роботи спільного фонду, повідомила Свириденко в інтервʼю Forbes Ukraine . За її словами, ці угоди вже на стадії фіналізації.

Ключові факти

«Міжурядова угода – це основа, де зафіксовані ключові принципи. Інші дві угоди я вже не буду підписувати, бо вони комерційні і їх укладуть на рівні DFC та агентства ДПП: угода про обмежене партнерство та угода про Limited Liability Company – ТОВ, яке виступатиме генеральним партнером у фонді», – сказала вона, додавши, що ці документи стосуватимуться комерційного партнерства, де будуть деталізовані та поглиблені домовленості щодо роботи фонду.

За її словами, з американською стороною вже узгоджені основні пункти з цих угод: рівноправне управління фондом через Limited Liability Company трьома українськими та американськими менеджерами, розподіл прибутку через 10 років, інструмент врахування військової допомоги як капітального внеску США.

«Але самі документи на стадії фіналізації й дошліфовки. Вони не потребуватимуть ратифікації в Раді. Зафіксовано, що запрацювати вони можуть тільки після обміну дипломатичними нотами між урядами», – наголосила очільниця Мінекономіки.

Вона заявила, що «зазвичай такі комерційні контракти є конфіденційними у фінансовому секторі».

«Але через те, що тут дві державні інституції – DFC і Агенція ДПП, то очевидно, що є запит і необхідність відкритості даних. Вже очевидно, що режим не буде такий, як в приватних фондах, де все суворо конфіденційне. Тобто варіант доступу до цієї інформації буде. Плюс все, що стосується руху публічних коштів, точно буде публічним», – додала вона.

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду, президент США Дональд Трамп планує використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію у процесі переговорів. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент на конференції в інституті Мілкена 5 травня. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

Президент США Дональд Трамп вже заявив, що сподівається отримати від угоди з Україною більше $350 млрд. За його словами, таку суму начебто передав Києву його попередник Джо Байден «готівкою та військовою технікою». За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, Трамп планує використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію у процесі переговорів.

Верховна Рада хоче ратифікувати угоду про надра зі США до 9 травня і таким чином «дати сигнал» разом із США про збільшення безпеки, повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко 6 травня.