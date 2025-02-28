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TikTok инвестирует $8,8 млрд в создание дата-центров в Таиланде

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Китайский сервис TikTok компании ByteDance инвестирует $8,8 млрд в создание центров обработки данных (ЦОД) в Таиланде в течение следующих пяти лет. Об этом сообщила вице-президент по публичной политике TikTok Хелена Лерш, пишет Reuters 28 февраля.

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Подробности

  • Еще в январе совет по инвестициям Таиланда заявил о намерениях TikTok инвестировать в страну $3,8 млрд. Пока неизвестно, является ли эта сумма частью общих $8,8 млрд, о которых упомянула Лерш.

Контекст

В 2023 году количество активных пользователей TikTok достигло $1,12 млрд. В том же году китайская компания ByteDance, которой принадлежит соцсеть, заработала более $4 млрд на покупках, совершенных через платформу. Главным фактором роста стал эффективный алгоритм TikTok, который персонально подбирает контент в соответствии с предпочтениями пользователей.

По словам директора по развитию бизнеса Kantar Ukraine Кирилла Ежова, на 25 апреля 2024 года украинская аудитория TikTok среди городских жителей в возрасте 18-55 лет насчитывает 9,4 млн человек.

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