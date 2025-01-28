Microsoft рассматривает возможность покупки TikTok в США – Трамп

Корпорация Microsoft ведет переговоры по приобретению американского подразделения TikTok компании ByteDance Ltd., сообщил президент Дональд Трамп 27 января вечером, не прибегая к подробностям, пишет Bloomberg .

Ключевые факты

«Я бы сказал так, – сказал Трамп журналистам, когда его спросили, ведет ли Microsoft переговоры о покупке программы. – Много интереса к TikTok. Большой интерес к TikTok».

Приложение для коротких видео, которым пользуется более 170 млн американцев, привлекло интерес многих в технологической индустрии США.

«Увидим, что получится. На него будет много желающих, которые будут делать ставки», – сказал он, имея в виду приложение TikTok. – Мне нравятся войны цен, потому что в них можно совершить наилучшую сделку».

Ранее в тот же день Трамп во Флориде выступил перед собранием законодателей-республиканцев и намекнул на переговоры о будущем TikTok.

Контекст

Трамп предоставил ByteDance 75-дневную отсрочку по закону, обязывающему компанию продать свои операции в США американской компании, и теперь он призвал больше претендентов принять участие в продаже.

Стартап Perplexity подал заявку на слияние с TikTok US, а миллиардер Фрэнк МакКорт, бывший владелец Los Angeles Dodgers, сделал официальное предложение о покупке TikTok в начале этого месяца.

Microsoft и Oracle Corp. боролись за приобретение TikTok в 2020 году, когда Трамп впервые оказывал давление на ByteDance, чтобы та либо продала компанию в США, либо столкнулась с запретом.