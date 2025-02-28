TikTok інвестує $8,8 млрд у створення дата-центрів у Таїланді 

Китайський сервіс TikTok компанії ByteDance інвестує $8,8 млрд у створення центрів обробки даних (ЦОД) у Таїланді протягом наступних п’яти років. Про це повідомила віцепрезидентка з публічної політики TikTok Хелена Лерш, пише Reuters 28 лютого.

Деталі

Ще в січні рада з інвестицій Таїланду заявила про наміри TikTok інвестувати в країну $3,8 млрд. Поки невідомо, чи є ця сума частиною загальних $8,8 млрд, про які згадала Лерш.

Контекст

У 2023 році кількість активних користувачів TikTok сягнуло 1,12 млрд. Того ж року китайська компанія ByteDance, якій належить соцмережа, заробила понад $4 млрд на покупках, здійснених через платформу. Головним фактором зростання став ефективний алгоритм TikTok, який персоналізовано підбирає контент відповідно до вподобань користувачів.

За словами директора з розвитку бізнесу Kantar Ukraine Кирила Єжова, станом на 25 квітня 2024 року українська аудиторія TikTok серед міських жителів віком 18-55 років налічує 9,4 млн осіб.