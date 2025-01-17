TikTok станет главным спонсором инаугурационной вечеринки Дональда Трампа – Politico

TikTok выступит главным спонсором инаугурационной вечеринки новоизбранного президента США Дональда Трампа, потратив на мероприятие $50 000. Об этом 16 января пишет Politico со ссылкой на организаторов мероприятия.

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В числе спонсоров вечеринки, которая состоится в воскресенье, 19 января, в центре Вашингтона также компании Kalshi и American Conservation Coalition. Спонсорские взносы на мероприятие колеблются от $10 000 до $50 000. Трамп решил посвятить это событие инфлюэнсерам, которые помогли ему распространять предвыборные месседжи.

Инаугурационная вечеринка имеет официальное название Power 30 Awards, на которой выступит советник кампании Трампа Алекс Брюсевиц, а также консервативные инфлюэнсеры, такие как Брайс Холл и Роган ОʼХендли. Кроме того, Axios сообщает, что генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу посетит инаугурацию, которая состоится на следующий день, 20 января.

Контекст

Законодательство, предлагающее раздел или запрет TikTok из-за угроз национальной безопасности, получило поддержку администрации Джо Байдена. Министерство юстиции США отметило, что приложение может стать инструментом пропаганды и шпионажа в пользу китайских властей. Закон был принят Конгрессом при двухпартийной поддержке.

Юристы TikTok утверждают, что этот закон нарушает права на свободу слова, гарантированные первой поправкой к ​​Конституции. Большинство судей Верховного суда считают, что вопрос безопасности должен преобладать над свободой слова, хотя официальное решение еще не принято.

В апреле Илон Маск выразил мнение, что TikTok не стоит запрещать в США, даже если бы это принесло выгоду платформе X. «Это противоречило бы принципам свободы слова», – написал он в X.

16 декабря генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу встретился с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. TikTok надеется, что новый президент найдет способ избежать запрета платформы в США. Трамп заявил, что его администрация ищет пути смягчения ограничений.

Трамп, который вступит в должность 20 января, выступал за отсрочку запрета TikTok, который должен вступить в силу 19 января, чтобы иметь время для переговоров.