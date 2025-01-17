Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

TikTok станет главным спонсором инаугурационной вечеринки Дональда Трампа – Politico

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

TikTok выступит главным спонсором инаугурационной вечеринки новоизбранного президента США Дональда Трампа, потратив на мероприятие $50 000. Об этом 16 января пишет Politico со ссылкой на организаторов мероприятия.

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Подробности

  • В числе спонсоров вечеринки, которая состоится в воскресенье, 19 января, в центре Вашингтона также компании Kalshi и American Conservation Coalition. Спонсорские взносы на мероприятие колеблются от $10 000 до $50 000. Трамп решил посвятить это событие инфлюэнсерам, которые помогли ему распространять предвыборные месседжи.
  • Инаугурационная вечеринка имеет официальное название Power 30 Awards, на которой выступит советник кампании Трампа Алекс Брюсевиц, а также консервативные инфлюэнсеры, такие как Брайс Холл и Роган ОʼХендли. Кроме того, Axios сообщает, что генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу посетит инаугурацию, которая состоится на следующий день, 20 января.

Контекст

Законодательство, предлагающее раздел или запрет TikTok из-за угроз национальной безопасности, получило поддержку администрации Джо Байдена. Министерство юстиции США отметило, что приложение может стать инструментом пропаганды и шпионажа в пользу китайских властей. Закон был принят Конгрессом при двухпартийной поддержке.

Юристы TikTok утверждают, что этот закон нарушает права на свободу слова, гарантированные первой поправкой к ​​Конституции. Большинство судей Верховного суда считают, что вопрос безопасности должен преобладать над свободой слова, хотя официальное решение еще не принято.

В апреле Илон Маск выразил мнение, что TikTok не стоит запрещать в США, даже если бы это принесло выгоду платформе X. «Это противоречило бы принципам свободы слова», – написал он в X.

16 декабря генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу встретился с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. TikTok надеется, что новый президент найдет способ избежать запрета платформы в США. Трамп заявил, что его администрация ищет пути смягчения ограничений.

Трамп, который вступит в должность 20 января, выступал за отсрочку запрета TikTok, который должен вступить в силу 19 января, чтобы иметь время для переговоров.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине