TikTok стане головним спонсором інавгураційної вечірки Дональда Трампа – Politico

TikTok виступить головним спонсором інавгураційної вечірки новообраного президента США Дональда Трампа, витративши на захід $50 000. Про це 16 січня пише Politico із посиланням на організаторів події.

Деталі

Серед спонсорів вечірки, яка відбудеться в неділю, 19 січня, в центрі Вашингтона, також компанії Kalshi та American Conservation Coalition. Спонсорські внески на захід коливаються від $10 000 до $50 000. Трамп вирішив присвятити цей захід інфлюенсерам, які допомогли йому поширювати передвиборчі меседжі.

Інавгураційна вечірка має офіційну назву Power 30 Awards, на якій виступить радник кампанії Трампа Алекс Брюсевіц, а також консервативні інфлюенсери, такі як Брайс Голл і Роган ОʼХендлі. Окрім того, Axios повідомляє, що генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу відвідає інавгурацію, яка відбудеться наступного дня, 20 січня.

Контекст

Законодавство, яке пропонує поділ або заборону TikTok через загрози національній безпеці, здобуло підтримку адміністрації Джо Байдена. Міністерство юстиції США зазначило, що додаток може стати інструментом пропаганди та шпигунства на користь китайської влади. Закон було ухвалено Конгресом за двопартійної підтримки.

Юристи TikTok стверджують, що цей закон порушує права на свободу слова, гарантовані першою поправкою до Конституції. Більшість суддів Верховного суду вважають, що питання безпеки має переважити свободу слова, хоча офіційне рішення ще не ухвалено.

У квітні Ілон Маск висловив думку, що TikTok не слід забороняти у США, навіть якби це принесло вигоду платформі X. «Це суперечило б принципам свободи слова», – написав він у X.

16 грудня генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу зустрівся з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго. TikTok сподівається, що новий президент знайде спосіб уникнути заборони платформи в США. Трамп заявив, що його адміністрація шукає шляхи для пом'якшення обмежень.

Трамп, який вступить на посаду 20 січня, виступав за відстрочку заборони TikTok, яка повинна набути чинності 19 січня, щоб мати час для переговорів.