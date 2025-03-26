Трамп готовится объявить об автопошлинах уже 26 марта. Bloomberg оценил возможные последствия

Президент США Дональд Трамп готовит объявление о введении автомобильных пошлин уже в среду, 26 марта, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Этот шаг обострит его борьбу с мировыми торговыми партнерами перед масштабным введением пошлин на следующей неделе.

Ключевые факты

Ранее на этой неделе Трамп сообщил журналистам, что в ближайшие дни он детально расскажет об автомобильных сборах, указав, что они могут быть введены до запланированного им на 2 апреля введения масштабных взаимных пошлин, направленных на другие страны.

Президент заявил, что сборы помогут стимулировать рост в отечественном автомобильном секторе и заставит компании перенести больше производства в США.

В настоящее время уровень и область применения автопошлины неясны, включая то, какие исключения, если таковые имеются, будут включены или рассмотрены. Также неясно, вступят ли пошлины в силу сразу или позднее, коснутся они готовых автомобилей или автозапчастей. В феврале Трамп заявил, что его администрация может ввести пошлину на автомобили «в районе 25%».

Пошлины ознаменуют значительное расширение торговой войны президента США и, вероятно, будут нацелены на некоторые из крупнейших автомобильных брендов в таких странах, как Япония, Германия и Южная Корея, все из которых являются основными торговыми партнерами США. Этот шаг рискует нарушить работу североамериканских автопроизводителей, полагающихся на высокоинтегрированные цепочки США, Мексики и Канады.

В 2024 году США импортировали автомобильную продукцию на сумму $474 млрд, включая легковые автомобили на сумму $220 млрд. Крупнейшими поставщиками были Мексика, Япония, Южная Корея, Канада и Германия.

Тарифы, скорее всего, поднимут цены на иностранные автомобили, но даже американские автомобили столкнутся с резким ростом цен, если поставки и детали пострадают от пошлин или цепочки поставок будут отрезаны от производства в странах с более низкими затратами. Аналитики подсчитали, что новые пошлины могут увеличить цены на новые автомобили на тысячи долларов за единицу. Одно из недавних исследований показало, что пошлины для Канады, Мексики и Китая увеличат стоимость производства кроссовера примерно на $4000, тогда как стоимость электромобиля, произведенного в США, подскочит примерно на $12 000.

Хотя Трамп и заявил, что хочет увеличить внутреннее производство, это может произойти через несколько лет, учитывая время, необходимое для строительства новых заводов, и опасения относительно того, насколько осуществим будет для многих поставщиков переход.

Контекст

Новая пошлина может сделать автомобили более дорогими для американских потребителей, которые и так озабочены инфляцией, и усилить опасения, что тарифы Трампа приведут экономику к спаду.

Трамп делает ставку на то, что его тарифные шаги изменят американскую промышленность, и утверждает, что его подход уже работает.

Ранее в марте Трамп ввел 25% таможенных пошлин на импорт из Мексики и Канады, но отложил их на месяц на определенные товары, включая автомобили и детали, подпадающие под североамериканское торговое соглашение USMCA. Руководители автомобильной промышленности лоббировали Трампа с целью ослабления, заявляя, что им нужно больше времени для адаптации, учитывая тесную интеграцию сектора по всему континенту. Новые тарифы усилят их опасения, поскольку Трамп заявил, что не даст американским автопроизводителям еще одну отсрочку.