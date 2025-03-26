Трамп готується оголосити автомита вже 26 березня. Bloomberg оцінив можливі наслідки

Президент США Дональд Трамп готує оголошення про введення автомобільного мита вже в середу, 26 березня, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Цей крок загострить його боротьбу зі світовими торговими партнерами перед масштабним запровадженням мит наступного тижня.

Ключові факти

Раніше цього тижня Трамп повідомив журналістам, що найближчими днями він докладно розповість про автомобільні збори, вказавши, що вони можуть бути введені до запланованого ним на 2 квітня введення масштабних взаємних мит, націлених на інші країни.

Президент заявив, що збори допоможуть стимулювати зростання у вітчизняному автомобільному секторі та змусять компанії перенести більше виробництва у США.

Наразі рівень та сфера застосування автомита незрозумілі, включаючи те, які винятки, якщо такі є, будуть включені або розглянуті. Також неясно, чи мита набудуть чинності миттєво або згодом, і чи торкнуться вони готових автомобілів або автозапчастин. У лютому Трамп заявив, що його адміністрація може запровадити мито на автомобілі «в районі 25%».

Мита ознаменують собою значне розширення торгової війни президента США і, ймовірно, будуть націлені на деякі з найбільших автомобільних брендів у таких країнах, як Японія, Німеччина та Південна Корея, всі з яких є основними торговими партнерами США. Цей крок ризикує порушити роботу північноамериканських автовиробників, які покладаються на високоінтегровані ланцюжки США, Мексики та Канади.

У 2024 року США імпортували автомобільну продукцію на суму $474 млрд, включаючи легкові автомобілі на суму $220 млрд. Найбільшими постачальниками були Мексика, Японія, Південна Корея, Канада та Німеччина.

Тарифи, швидше за все, піднімуть ціни на іноземні автомобілі, але навіть американські автомобілі зіткнуться з різким зростанням цін, якщо постачання та деталі постраждають від мит ​​або якщо ланцюжки поставок будуть відрізані від виробництва у країнах із нижчими витратами. Аналітики підрахували, що нові мита можуть збільшити ціни на нові автомобілі на тисячі доларів за одиницю. Одне з недавніх досліджень показало, що мита для Канади, Мексики та Китаю збільшать вартість виробництва кросовера приблизно на $4000, тоді як вартість електромобіля, виробленого в США, підскочить приблизно на $12 000.

Хоча Трамп і заявив, що хоче збільшити внутрішнє виробництво, це може статися через кілька років з огляду на час, необхідний для будівництва нових заводів, і побоювання щодо того, наскільки здійсненним буде для багатьох постачальників перехід.

Контекст

Нове мито може зробити автомобілі дорожчими для американських споживачів, які й так стурбовані інфляцією, та посилити побоювання, що тарифи Трампа призведуть економіку до спаду.

Трамп робить ставку на те, що його тарифні кроки змінять американську промисловість і стверджує, що його підхід уже працює.

Раніше в березні Трамп ввів 25% мита на імпорт з Мексики та Канади, але відклав їх на місяць на певні товари, включаючи автомобілі та деталі, що підпадають під північноамериканську торгову угоду USMCA. Керівники автомобільної промисловості лобіювали Трампа з метою послаблення, заявляючи, що їм потрібно більше часу для адаптації з огляду на тісну інтеграцію сектора по всьому континенту. Нові тарифи посилять їх побоювання, оскільки Трамп заявив, що не дасть американським автовиробникам ще одну відстрочку.