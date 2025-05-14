Трамп предоставит Саудовской Аравии и ОАЭ расширенный доступ к ИИ-чипам Nvidia и AMD

Администрация президента США Дональда Трампа открывает путь к масштабному развертыванию искусственного интеллекта в Саудовской Аравии и ОАЭ, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Американские техногиганты Nvidia, AMD, Amazon и OpenAI уже готовят инвестиции на десятки миллиардов долларов в регион.
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Подробности
- В ближайшие дни США должны официально объявить о соглашениях с Саудовской Аравией и ОАЭ, предусматривающих поставку им передовых ИИ-чипов от Nvidia и AMD.
- По данным источников агентства, ОАЭ сможет импортировать более миллиона чипов Nvidia до 2027 года, из них 500 000 ежегодно, что значительно превышает ограничения, введенные администрацией Байдена.
- Компания Humain, созданная для развития ИИ-инфраструктуры в Саудовской Аравии, получит сотни тысяч самых современных чипов Nvidia, в том числе 18 000 GB300 Grace Blackwell. AMD также присоединяется к проекту с поставкой чипов и софта для дата-центров между США и Саудовской Аравией на сумму $10 млрд.
Другие масштабные инициативы
- Amazon и Humain инвестируют более $5 млрд в создание «ИИ-зоны» в Саудовской Аравии с маркетплейсом ИИ-агентов для правительства.
- Cisco сотрудничает с Humain и расширяет партнерство с G42 в ОАЭ.
- Super Micro подписала соглашение на $20 млрд с DataVolt на поставки серверов.
- STV при поддержке Google запускает фонд в $100 млн для стартапов в MENA-регионе.
- Американская Global AI готовит совместные проекты по Humain и планирует строительство дата-центров в Нью-Йорке и других локациях.
- OpenAI планирует выстроить дата-центр в ОАЭ.
Контекст
Визит Трампа в Персидский залив подчеркивает стратегический акцент США на технологическом лидерстве и экономических связях с регионом. Ослабление ограничений на экспорт ИИ-чипов открывает возможности для американских компаний, но вызывает беспокойство по безопасности технологий: как при таких объемах США будут бороться с угрозой утечки технологии в Китай.
В начале января администрация Джо Байдена объявила о введении нового регулирования доступа к ИИ-технологиям, которое разделяет мир на три зоны: союзники США (ЕС, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея) должны получить почти свободный доступ к ИИ-чипам и дата-центрам; «недружественные» страны (РФ, Китай, Иран, Венесуэла, Ливия, Северная Корея) – запрет на ИИ-чипы и экспорт крупных языковых моделей; остальные страны, включая страны Персидского залива, должны были получить лимит в 50 000 GPU на год в 2025–2027 годах.
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