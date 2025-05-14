Трамп предоставит Саудовской Аравии и ОАЭ расширенный доступ к ИИ-чипам Nvidia и AMD

Администрация президента США Дональда Трампа открывает путь к масштабному развертыванию искусственного интеллекта в Саудовской Аравии и ОАЭ, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Американские техногиганты Nvidia, AMD, Amazon и OpenAI уже готовят инвестиции на десятки миллиардов долларов в регион.

Подробности

В ближайшие дни США должны официально объявить о соглашениях с Саудовской Аравией и ОАЭ, предусматривающих поставку им передовых ИИ-чипов от Nvidia и AMD.

По данным источников агентства, ОАЭ сможет импортировать более миллиона чипов Nvidia до 2027 года, из них 500 000 ежегодно, что значительно превышает ограничения, введенные администрацией Байдена.

Компания Humain, созданная для развития ИИ-инфраструктуры в Саудовской Аравии, получит сотни тысяч самых современных чипов Nvidia, в том числе 18 000 GB300 Grace Blackwell. AMD также присоединяется к проекту с поставкой чипов и софта для дата-центров между США и Саудовской Аравией на сумму $10 млрд.

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Другие масштабные инициативы

Amazon и Humain инвестируют более $5 млрд в создание «ИИ-зоны» в Саудовской Аравии с маркетплейсом ИИ-агентов для правительства.

Cisco сотрудничает с Humain и расширяет партнерство с G42 в ОАЭ.

Super Micro подписала соглашение на $20 млрд с DataVolt на поставки серверов.

STV при поддержке Google запускает фонд в $100 млн для стартапов в MENA-регионе.

Американская Global AI готовит совместные проекты по Humain и планирует строительство дата-центров в Нью-Йорке и других локациях.

OpenAI планирует выстроить дата-центр в ОАЭ.

Контекст

Визит Трампа в Персидский залив подчеркивает стратегический акцент США на технологическом лидерстве и экономических связях с регионом. Ослабление ограничений на экспорт ИИ-чипов открывает возможности для американских компаний, но вызывает беспокойство по безопасности технологий: как при таких объемах США будут бороться с угрозой утечки технологии в Китай.

В начале января администрация Джо Байдена объявила о введении нового регулирования доступа к ИИ-технологиям, которое разделяет мир на три зоны: союзники США (ЕС, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея) должны получить почти свободный доступ к ИИ-чипам и дата-центрам; «недружественные» страны (РФ, Китай, Иран, Венесуэла, Ливия, Северная Корея) – запрет на ИИ-чипы и экспорт крупных языковых моделей; остальные страны, включая страны Персидского залива, должны были получить лимит в 50 000 GPU на год в 2025–2027 годах.