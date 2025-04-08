Трамп в ожидании звонка из Пекина увеличивает пошлины для Китая до 104%

Новые 50-процентные пошлины США против китайского импорта вступят в силу 9 апреля, сообщила представитель Белого дома Каролайн Левитт на брифинге 8 апреля, пишет CNBC . По данным Bloomberg , президент Дональд Трамп провел последние часы перед полным введением масштабных пошлин, договариваясь с ключевыми союзниками, однако перспектива соглашения с Китаем на данный момент выглядит призрачной.

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Угрозы Трампа наложить на Китай дополнительные 50% пошлины, что приведет к увеличению общего сбора до 104%, прозвучали после того, как Пекин дал понять, что не уступит в торговой войне.

В сообщении в соцсети Трамп сообщил, что ждет звонка от китайских чиновников, и обвинил их в неправильном обращении с ситуацией.

Комментируя угрозы Трампа, спикер Белого дома сказала: «Они вступят в силу сегодня в 12:01 ночи. То есть фактически завтра».

По словам Левитт, президент Трамп «верит, что Китай хочет заключить соглашение с США». Китай должен заключить соглашение с США. Для Китая было ошибкой отвечать. Когда Америку бьют, она бьет в ответ сильнее», – сказала Левитт.

Она добавила, что соглашения возможны только при условии выгоды для американских работников и сокращения торгового дефицита США.

Контекст

104% – это общий объем тарифов, включающий: предварительные пошлины в 20%, введенные из-за кризиса с фентанилом; «зеркальные» тарифы в 34%; дополнительные пошлины в 50% за то, что Пекин не отменил ответные меры на «зеркальные» пошлины США.

Накануне Трамп анонсировал торговые переговоры с партнерами. Рынки отреагировали ростом на фоне надежд, что он может смягчить или отменить повышенные пошлины для десятков стран. В частности, президент США заявил, что шансы на торговое соглашение с Южной Кореей «выглядят обнадеживающе» после телефонного разговора с исполняющим обязанности президента Хан Док Су. Об активном диалоге с Белым домом сообщили лидеры других азиатских и европейских государств.

В то же время Минторг Китая заявил, что примет дополнительные ответные меры, если Трамп выполнит свою угрозу ввести дополнительные 50-процентные пошлины на китайские товары. Пекин пообещал принять решительные действия по стабилизации рынков.