Украина настаивает на трех принципиальных позициях в рамках мирного плана – МИД

Украина настаивает на трех принципиальных позициях во время переговоров о прекращении войны, в частности, она не будет признавать оккупированные территории российскими, не будет ограничивать ВСУ и ВПК, а также не примет вето на свое участие в альянсах. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий.

Ключевые факты

По его словам, позиция Украины по мирному урегулированию предусматривает, что Украина никогда не признает Крым или другую часть своей территории как российскую, не согласится на ограничение своих Вооруженных сил и оборонной промышленности, военной помощи от партнеров, а также «ни одна третья страна не имеет права вето на выбор Украиной альянсов и союзников».

«Это три принципиальных позиции, которых Украина придерживается, это звучало и на этих, и других переговорах, это не сюрприз», – пояснил Тихий.

Относительно публикаций в СМИ, МИД призвал учитывать официальную позицию руководства страны, а не на «сливы» в медиа.

«Большая часть «сливов» не соответствует действительности… Вбросы делают люди, которые, поверьте, не хотят ни мира, ни продвижения этого процесса», – сказал он, добавив, что, комментируя такую ​​информацию, не хочет ее легитимизировать.

Он напомнил, что 45 дней назад Украина согласилась на прекращение огня, но Россия продолжила атаку.

«Это предложение и готовность Украины остается в силе. Россия может на нее согласиться в любой момент, когда выберет мир, а не войну», – сказал спикер МИД.

Контекст

Администрация Трампа представила Киеву проект соглашения по принципу «либо соглашайся, либо иди» с крайне выгодными для Москвы условиями, включая признание США суверенитета России над Крымом через 11 лет после того, как та аннексировала украинский полуостров, нарушая международное право.

Президент Владимир Зеленский отказался признать суверенитет России над какой-либо территорией, которую она захватила с 2014 года.

23 апреля Трамп обрушился с критикой на позицию Зеленского, назвав ее «крайне вредной» для его мирных усилий.

Требования президента США Дональда Трампа о том, чтобы Украина официально признала аннексию Крыма в рамках мирного соглашения с Россией, внезапно поставили европейские столицы перед мучительным выбором: оставаться на стороне Киева или стать на сторону Вашингтона. По словам европейского чиновника, вопрос Крыма и будущих стремлений Украины к членству в НАТО – это «красные линии» для ЕС.

Украинская делегация во время переговоров в Лондоне 23 апреля передала США свои предложения по завершению российско-украинской войны. The Telegraph со ссылкой на проект документа писало, что Киев выдвинул пять ключевых требований.