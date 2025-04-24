ЄС окреслив «червоні лінії» в переговорах по Україні, попри побоювання розколу зі США – FT

Вимоги президента США Дональда Трампа про те, щоб Україна офіційно визнала анексію Криму у рамках мирної угоди з Росією, раптово поставили європейські столиці перед болісним вибором: залишатися на боці Києва або стати на бік Вашингтона, пише Financial Times 24 квітня. За словами європейського чиновника, питання Криму і майбутніх прагнень України до членства в НАТО – це «червоні лінії» для ЄС.

Ключові факти

Деякі європейські чиновники побоюються, що розбіжності щодо одностороннього проєкту угоди адміністрації Трампа випробуватимуть двосторонні відносини з Лондоном, Берліном та іншими столицями, підірвуть трансатлантичну безпеку і потенційно зірвуть саміт НАТО наприкінці червня.

Пропозиція Вашингтона визнати контроль Москви над Кримом, що порушує узгоджену політику НАТО, є, можливо, найбільшою поступкою, яку він зробив Москві за останні місяці зусиль з укладання угоди. Адміністрація Трампа також виключила членство України в НАТО, оскільки Росія давно заперечує обіцянку НАТО прийняти Київ в альянс у майбутньому.

У той час як Москву обсипали заохоченнями, Київ зазнавав тиску та погроз. Йому мало що пропонували в обмін на відмову від своєї території.

«Найгіршим варіантом було б, якби [США] не змогли досягти угоди між Україною та Росією, і все це було б навʼязане Україні. Ось тоді Європі доведеться обирати [між Україною та США]», – сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Західні чиновники повідомили FT, що європейські столиці не підтримають жодних кроків США щодо визнання Криму російським або тиску на Київ з метою змусити його погодитися на це, і твердо дотримуються давньої позиції, що вони не ухвалять нічого, проти чого виступає Зеленський щодо суверенітету України. «Крим – це Україна», – заявила агентству AFP голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас.

«Крим і майбутні прагнення до членства в НАТО – це для нас «червоні лінії», – сказав другий високопоставлений дипломат ЄС. – Ми не можемо від них відмовитися».

Адміністрації Трампа вже повідомили, що європейські столиці не зможуть визнати Крим російським, заявив високопоставлений європейський урядовець. Найбільшим європейським державам НАТО необхідно відмовити Вашингтон від одностороннього рішення, сказав чиновник.

Статус Криму може створити серйозну дипломатичну кризу для НАТО, чия заявлена ​​позиція полягає в тому, щоб ніколи не визнавати контроль Росії над півостровом.

Аналогічні розбіжності, ймовірно, посиляться і всередині ЄС, зокрема щодо того, що робити з економічними санкціями блоку, введеними проти Росії, якщо Вашингтон вирішить піти далі і зняти обмеження. «Справи виглядають зовсім недобре», — заявив представник ЄС. – Будь-який крок США щодо визнання Криму Росією чи вимога до європейських столиць помʼякшити санкції проти Москви «вбʼє єдність ЄС… [все це] виглядає брудно».

Контекст

Надії Європи на включення в переговори під керівництвом США були розбиті в середу, коли держсекретар США Марко Рубіо відмовився від зустрічі в Лондоні з українськими та європейськими офіційними особами, а спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф натомість вирішив зробити свій четвертий візит до Кремля.

Адміністрація Трампа представила Києву проєкт угоди за принципом «або погоджуйся, або йди» з вкрай вигідними для Москви умовами, включаючи визнання США суверенітету Росії над Кримом через 11 років після того, як вона анексувала український півострів, порушуючи міжнародне право.

Президент Володимир Зеленський відмовився визнати суверенітет Росії над будь-якою територією, яку вона захопила з 2014 року.

23 квітня Трамп обрушився з критикою на позицію Зеленського, назвавши її «вкрай шкідливою» для його мирних зусиль.

23 європейські столиці, які є членами як ЄС, так і НАТО, намагаються знайти компроміси з адміністрацією Трампа щодо майбутніх зобовʼязань США у сфері європейської безпеки та торговельної угоди, щоб уникнути повномасштабної митної війни, яка може серйозно вплинути на їхню економіку, і побоюються, що Вашингтон може використовувати це питання як важіль тиску.