«Мы не можем отступить». Байден в Берлине предупредил, что Украину ждет «очень тяжелая зима»

Президент США Джо Байден предупредил, что Украину ждет «очень тяжелая зима», и призвал американских союзников продолжать поддерживать Киев. Об этом он сказал 18 октября во время выступления в канцелярии Олафа Шольца в Берлине, пишет Bloomberg .

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Байден похвалил канцлера Олафа Шольца и его правительство за то, что они дали отпор «жестокой атаке» Путина и помогают Украине «бороться за свободу, демократию и выживание».

«Мы не можем отступить, мы должны продолжать нашу поддержку […] Я считаю, мы должны продолжать до тех пор, пока Украина не получит справедливый и крепкий мир в соответствии с Уставом ООН, пока человеческое достоинство снова не возобладает», – заявил президент США.

Байден и Шольц проведут двусторонние переговоры. После этого они встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ожидается, что лидеры четырех стран обсудят просьбу президента Украины Владимира Зеленского о дополнительной помощи, включая членство в НАТО.

Контекст

Президент США планировал прибыть в Германию еще 10 октября, но из-за урагана в США визит отложили. 12 октября Байден должен был отправиться в землю Рейнланд-Пфальц, где на американской военно-воздушной базе должен был состояться Рамштайн. Там, в частности, должна была состояться его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский ранее заявлял, что в ходе встречи 12 октября Украина представит План победы всем партнерам. Генсекретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что на заседании обсудят с президентом Байденом разрешение применять дальнобойное оружие по военным объектам в РФ.

План победы Украины президент Украины представил 17 октября на саммите ЕС. После саммита Зеленский сообщил, что 18 лидеров комментировали его План победы и большинство высказывались в его поддержку. Глава государства назвал свой разговор с лидерами ЕС очень продуктивным.

Зеленский считает, что официальное приглашение в НАТО является «единственным путем» для Украины, чтобы пережить вторжение России.