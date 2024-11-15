«Це скринька Пандори». Зеленський прокоментував дзвінок Шольца Путіну

Президент Володимир Зеленський відреагував на телефонну розмову канцлера Німеччини Олафа Шольца із російським президентом Володимиром Путіним: «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир». Про це він заявив 15 листопада у вечірньому відеозверненні.

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Зеленський вважає, що дзвінок Шольца – це «скринька Пандори». «Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів», – сказав він.​

Президент наголосив, що це саме те, що Путін давно хоче. «Йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись», – наголосив Зеленський.

«Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир», – заявив президент.

Контекст

9 вересня італійська La Repubblica повідомила, що Шольц з однопартійцями нібито готує мирний план, який передбачає втрату Україною частини територій на користь Росії. Джерела видання у парламенті називають план «свого роду Мінськими угодами».

15 листопада Путін і Шольц провели телефонну розмову. Цей дзвінок став першим прямим спілкуванням політиків майже за два роки, вони обговорили припинення війни в Україні. Канцлер Німеччини закликав очільника Кремля вивести війська з окупованих територій. За інформацією Кремля, Путін відмовився.

Напередодні Шольц поговорив телефоном із Зеленським та пообіцяв зробити це після розмови з президентом РФ.

На початку жовтня німецьке видання Die Zeit писало з посиланням на джерела, що Шольц хоче зателефонувати Путіну та розглядає можливість зробити це перед самітом G20 у Бразилії у листопаді. Канцлер Німеччини наголошував, що тісно взаємодіятиме із союзниками перед будь-яким таким телефонним дзвінком.

Переговори відбулися на тлі невизначеності щодо подальшої підтримки України з боку США, яка зростає перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому наступного року.