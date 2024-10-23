Центральную МСЭК ликвидируют до конца недели. Глава Минздрава Ляшко рассказал о реформе комиссий

Центральную Медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) планируется ликвидировать до конца этой недели, а в качестве отдельных юридических лиц МСЭК прекратят свою деятельность с 1 января 2025 года. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на специальном брифинге 23 октября, пишет «Укринформ».
Подробности
- Ляшко отметил, что правительство на этой неделе примет распоряжение о ликвидации центральной МСЭК.
- «Мы к этому готовились, укрепляя материально-техническую базу подведомственного института в городе Днепр. Поскольку мы видели, что центральная МСЭК – это только была визуальная экспертиза, потом люди направлялись на клинические базы в Днепр и Винницу», – подчеркнул Ляшко.
- Как отдельные юридические лица МСЭК приостановят свою деятельность с 1 января 2025 года, а их функции будут переданы кластерным и сверхкластерным больницам, сообщил Ляшко.
- По словам министра, кластерные и сверхкластерные больницы – это уже результат госпитального планирования, которое провело Минздрав и определило в каждом регионе эти больницы. Они обеспечивают доступность пациентам в пределах определенных нормативов и имеют как минимум 20 направлений оказания медпомощи.
- В Украине сейчас более 350 МСЭК, в которых работает около 1200 врачей. «Их функционалы определены нормативными комиссиями. МСЭК создали как коммунальные учреждения областного совета. Далее они работают, получая деньги субвенций на область, и область распределяла на них», – сказал Ляшко.
- По его словам, количество МСЭК определялось по территориальному принципу, но все равно с расчетом на определенное количество людей.
- Министр заявил, что его позиция состоит в том, чтобы администрация МСЭК в дальнейшем не могла перейти на руководящие админдолжности в другие медучреждения.
Контекст
Президент Владимир Зеленский 22 октября провел заседание СНБО, на котором рассматривалась ситуация с МСЭК и злоупотреблениями должностными лицами при получении инвалидности. По результатам заседания президент издал указ, предусматривающий ликвидацию МСЭК, и поручил премьер-министру решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти. После заседания СНБО генпрокурор Андрей Костин подал в отставку.
По материалам СБУ, в 2024 году о подозрении сообщено 64 должностным лицам МСЭК, отменено более 4000 выводов об инвалидности, выданных на основании фиктивных документов.
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