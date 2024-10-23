Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня. Голова МОЗ Ляшко розповів про реформу комісій

Центральну Медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) планується ліквідувати до кінця цього тижня, а як окремі юридичні особи МСЕК припинять свою діяльність з 1 січня 2025 року. Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на спеціальному брифінгу 23 жовтня, пише «Укрінформ».
Деталі
- Ляшко зазначив, що уряд цього тижня ухвалить розпорядження про ліквідацію центральної МСЕК.
- «Ми до цього готувалися, укріплюючи матеріально-технічну базу саме підпорядкованого інституту в місті Дніпро. Оскільки ми бачили, що центральна МСЕК – це тільки була експертиза візуальна, потім люди направлялись на клінічні бази в Дніпро і Вінницю», – наголосив Ляшко.
- Як окремі юридичні особи МСЕК призупинять свою діяльність з 1 січня 2025 року, а їхні функції буде передано кластерним і надскластерним лікарням, повідомив Ляшко.
- За словами міністра, кластерні і надкластерні лікарні – це вже результат з госпітального планування, яке провело МОЗ і визначило в кожному регіоні ці лікарні. Вони забезпечують доступність пацієнтам у межах визначених нормативів і мають як мінімум 20 напрямків надання меддопомоги тощо.
- В Україні наразі є понад 350 МСЕК, у яких працює близько 1200 лікарів. «Їхні функціонали визначені нормативними комісіями. МСЕК створили як комунальні установи обласної ради. Далі вони працюють, отримуючи гроші субвенцій на область, і область розподіляла на них», – сказав Ляшко.
- За його словами, кількість МСЕК визначалася за територіальним принципом, але все одно з розрахунком на певну кількість людей.
- Міністр заявив, що його позиція полягає у тому, щоб адміністрація МСЕК у подальшому не могла перейти на керівні адмінпосади в інші медустанови.
Контекст
Президент Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання РНБО, на якому розглядалася ситуація з МСЕК і зловживаннями посадовими особами при отриманні інвалідності. За результатами засідання президент видав указ, що передбачає ліквідацію МСЕК, і доручив премʼєр-міністру розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади. Після засідання РНБО генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.
За матеріалами СБУ, у 2024 році про підозру повідомлено 64 посадовцям МСЕК, скасовано понад 4000 висновків про інвалідність, виданих на підставі фіктивних документів.
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