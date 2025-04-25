В холле МИД установили украинский тяжелый бомбер Vampire. Forbes Ukraine узнал зачем

В холле Министерства иностранных дел появился украинский тяжелый бомбер Vampire от производителя SkyFall. Вскоре в министерстве будет устроена экспозиция украинского оружия, рассказал Forbes Ukraine спикер МИД Георгий Тихий.

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Vampire расположен внутри МИД сразу у главного входа, через который заходят иностранные делегации. Скоро в просторном холле у входа появятся экспонаты и других производителей, сказал Тихий.

Идея разместить в МИД и посольствах украинские дроны принадлежит министру Андрею Сибиге, рассказал спикер. Экспозиция будет организована МИД в сотрудничестве с Минстратегпромом и производителями. Общий замысел – демонстрировать иностранным дипломатам достижения украинского ВПК.

«Хотим показать партнерам, что мы сильная страна, – рассказывает дипломат. – И чтобы заинтересовать их в развитии партнерства с нами».

Инициатива касается не только здания МИД в Киеве. Образцы Vampire уже размещают и в помещениях нескольких дипломатических учреждений Украины за рубежом, говорит Тихий.

Тяжелый бомбер Vampire в холле МИД

Что такое Vampire Vampire – это тяжелый бомбер, разработанный украинской компанией SkyFall. Он является, например, основной ударной силой CODE 9.2, отдельного штурмового батальона 92-й бригады с усиленной БПЛА компонентой, рассказывал Forbes Ukraine начштаба CODE 9.2 Андрей Мищенко с позывным Дед. Один экипаж Vampire за ночь может совершить 15–20 вылетов с 10–15 кг взрывчатки или четырьмя боеприпасами, объяснял Дед. «Будем выставлять по 10 экипажей на ночь. Это 150–200 вылетов, – рассказывает он. – Уничтожим все, где должны проводить штурм». Читать больше Свернуть

Контекст

За более чем 1000 дней полномасштабной войны возможности украинского ОПК увеличились примерно в 35 раз, рассказывал Forbes Ukraine министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. В настоящее время, по его оценке, компании сектора могут изготовить оружия примерно на $35 млрд.

Но мощности украинского ОПК не задействованы полностью.

По данным Минстратегпрома, в 2024 году украинские компании суммарно произвели оружия примерно на $9 млрд. В 2024-м украинские производители РЭБ и дронов были загружены, по подсчетам объединения «Технологические силы Украины» (ТСУ), на 37% из-за отсутствия госконтрактов.

Один из способов решения проблемы незагруженности – «датская инициатива», то есть привлечение финансирования иностранных партнеров для украинских предприятий ВПК.

Другой – потенциальное разрешение на экспорт оружия, которое запрещено во время войны. «Если у государства нет ресурсов на долгосрочные контракты, контролируемый экспорт – компромиссный вариант», – говорила Forbes Ukraine исполнительный директор ТСУ Екатерина Михалко в феврале.

В марте четыре украинских оборонных компании уже получили контракты от армии США. Как они это делают? Читайте подробнее в материале об опыте DroneUA, Himera и Skiftech.