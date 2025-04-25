У холі МЗС встановили український важкий бомбер Vampire. Forbes Ukraine дізнався навіщо

У холі Міністерства закордонних справ з’явився український важкий бомбер Vampire від виробника SkyFall. Невдовзі у міністерстві буде влаштовано експозицію української зброї, розповів Forbes Ukraine речник МЗС Георгій Тихий.

Деталі

Vampire розташований всередині МЗС одразу біля головного входу, через який заходять іноземні делегації. Скоро у просторому холі біля входу з’являться експонати й від інших виробників, сказав Тихий.

Ідея розмістити в МЗС та посольствах українські дрони належить міністру Андрію Сибізі, розповів речник. Експозицію організовуватиме МЗС у співпраці з Мінстратегпромом та виробниками. Загальний задум – демонструвати іноземним дипломатам досягнення українського ВПК.

«Хочемо показати партнерам, що ми сильна країна, – розповідає дипломат. – І щоб зацікавити їх в розвитку партнерств із нами».

Ініціатива стосується не тільки будівлі МЗС у Києві. Зразки Vampire вже розташовують і в приміщеннях кількох дипломатичних установ України за кордоном, каже Тихий.

Важкий бомбер Vampire у холі МЗС

Що таке Vampire Vampire – це важкий бомбер, розроблений українською компанією SkyFall. Він є, наприклад, основною ударною силою CODE 9.2, окремого штурмового батальйону 92-ї бригади з посиленою БПЛА компонентою, розповідав Forbes Ukraine начштабу CODE 9.2 Андрій Міщенко з позивним Дід. Один екіпаж Vampire за ніч може зробити 15–20 вильотів із 10–15 кг вибухівки або чотирма боєприпасами, пояснював Дід. «Будемо виставляти по 10 екіпажів на ніч. Це 150–200 вильотів, – розповідає він. – Знищимо все, де маємо проводити штурм». Читати більше Згорнути

Контекст

За понад 1000 днів повномасштабної війни спроможності українського ОПК збільшились приблизно у 35 разів, розповідав Forbes Ukraine міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. Нині, за його оцінкою, компанії сектора можуть виготовити зброї приблизно на $35 млрд.

Але потужності українського ОПК не завантажені повністю.

За даними Мінстратегпрому, в 2024 році українські компанії сумарно виробили зброї приблизно на $9 млрд. У 2024-му українські виробники РЕБ і дронів були завантажені, за підрахунками обʼєднання «Технологічні сили України» (ТСУ), на 37% через відсутність держконтрактів.

Один зі способів розвʼязання проблеми незавантаженості – «даньска ініціатива», тобто залучення фінансування іноземних партнерів для українських підприємств ВПК.

Інший – потенційний дозвіл на експорт зброї, який заборонений під час війни. «Якщо у держави немає ресурсів на довгострокові контракти, контрольований експорт – компромісний варіант», – казала Forbes Ukraine виконавча директорка ТСУ Катерина Михалко у лютому.

У березні чотири українські оборонні компанії вже отримали контракти від армії США. Як вони це роблять? Читайте детальніше у матеріалі про досвід DroneUA, Himera і Skiftech.