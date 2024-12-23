В Курской области убиты и ранены более 3000 северокорейских военных, есть риск отправки новых солдат и техники – Зеленский

В Курской области количество убитых и раненых северокорейских солдат превысило 3000 человек, сообщил президент Владимир Зеленский по итогам прошедшей Ставки верховного главнокомандующего.

Ключевые факты

Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского о фронте и районах проведения Курской операции.

Президент сообщил, что есть риски направления дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи.

По предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных в Курщине превышает уже 3000 человек.

Контекст

В конце октября этого года в Курскую область прибыло около 11 000 северокорейских солдат, интегрированных в подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск России. Разведывательные службы США и Украины подтверждают эти данные, информация о потерях среди военных КНДР ранее отсутствовала.

В конце ноября КНДР поставила России около 50 самоходных гаубиц «Коксан» калибра 170 мм и 20 реактивных систем залпового огня калибра 240 мм. Вместе с техникой прибыли и технические специалисты, ведь эти системы нетипичны для российской армии, и их обслуживание требует специальной подготовки.

Северная Корея получила от России столь необходимое ей топливо и финансирование для наращивания производственного и военного потенциала.

11 декабря президент США Джо Байден одобрил новый меморандум по национальной безопасности перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом, который может послужить дорожной картой для новой администрации в противостоянии растущему сотрудничеству между Китаем, Ираном, Северной Кореей и Россией.