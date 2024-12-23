КНДР готується перекинути до Росії додаткові війська та озброєння – Yonhap

Північна Корея найближчим часом може розгорнути додаткові війська та відправити нову партію зброї до Росії, включно з дронами-камікадзе. Про це 23 грудня повідомляє Yonhap із посиланням на південнокорейських військових.

Деталі

КНДР готується до ротації чи збільшення кількості військових у РФ, постачання 240-мм ракетних установок і 170-мм самохідних артилерійських систем.

Є ознаки, що Пхеньян почав виготовляти й постачати дрони-камікадзе, пише видання. Це пояснюється прагненням КНДР модернізувати свою систему озброєнь і здобути практичний досвід ведення війни. Місяцем раніше державні медіа повідомили, що Кім Чен Ин відвідував випробування таких дронів і закликав до їхнього масового виробництва.

Попри активну військову співпрацю з Москвою, жодних конкретних провокацій із боку КНДР поки не зафіксовано, кажуть військові з Південної Кореї.

Контекст

З серпня 2023 року Північна Корея значно розширила свою військову підтримку Росії, відправивши понад 13 000 контейнерів із різним озброєнням.

Наприкінці жовтня в курській області розмістили близько 11 000 північнокорейських військовослужбовців. Їх інтегрували до підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ Росії, а частина з них уже бере участь у бойових діях. Розвідувальні служби США та України підтверджують ці дані, хоча інформація про втрати серед військових КНДР поки що відсутня.

17 листопада 2024 року адміністрація Байдена зняла обмеження на використання українськими силами американської зброї для ударів по території Росії. Це рішення стало відповіддю на участь північнокорейських солдатів у конфлікті.

Наприкінці листопада КНДР поставила Росії близько 50 самохідних гаубиць «Коксан» калібру 170 мм і 20 реактивних систем залпового вогню калібру 240 мм. Разом із технікою прибули й технічні фахівці, адже ці системи є нетиповими для російської армії й вимагають спеціального навчання.