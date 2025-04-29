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Арена уже открыла двери для первых болельщиков, а торжественное открытие запланировано на лето 2025 года. Стадион оценивается в £750 млн ($1 млрд) и может вместить около 53 000 человек, пишет BBC.

Стратегия no-blockwork , примененная при строительстве, предусматривала тщательную планировку каждого элемента, что позволило монтировать стальные конструкции без традиционной кирпичной кладки, сообщили в компании.

, примененная при строительстве, предусматривала тщательную планировку каждого элемента, что позволило монтировать стальные конструкции без традиционной кирпичной кладки, сообщили в компании. Отмечается, что этот подход требовал высококачественных материалов и точного выполнения проекта, где горячекатаный лист Spartan UK сыграл ключевую роль.

Стадион «Брэмли-Мур Док» в Ливерпуле. Фото: Getty Images Стадион «Брэмли-Мур Док» в Ливерпуле. Фото: Getty Images Стадион «Брэмли-Мур Док» в Ливерпуле. Фото: Getty Images Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

«Эвертон» – футбольный клуб из Ливерпуля, играющий в английской премьер-лиге и являющийся одним из ее основателей. Свои домашние матчи «Эвертон» недавно проводил на 39-тысячном стадионе «Гудисон Парк», которому более 130 лет. В 2017-м клуб, как сообщили представители «Эвертона», объявил о намерении построить новый стадион в районе доков Брэмли-Мур. Проект арены презентовали через два года, а в 2025-м, по информации клуба, стадион впервые открыл свои трибуны для болельщиков.

В сентябре 2024 года американский миллиардер Дэн Фридкин купил футбольный клуб «Эвертон». По состоянию на январь 2024-го стоимость «Эвертона», учитывая долги, оценивалась в $632 млн, пишет Football Benchmark. В рейтинге европейских футбольных клубов «Эвертон» занимает 25-ю позицию, тогда как «Рома» расположен на 23-м месте.