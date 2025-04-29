Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

В Ливерпуле построили стадион за $1 млрд из стали украинского «Метинвеста» (фото)

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Для строительства нового стадиона «Брэмли-Мур Док» футбольного клуба «Эвертон» в Ливерпуле использовали 1000 т горячекатаного листа Spartan UK, изготовленного на предприятиях группы «Метинвест», сообщила пресс-служба компании 29 апреля.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Подробности

  • Арена уже открыла двери для первых болельщиков, а торжественное открытие запланировано на лето 2025 года. Стадион оценивается в £750 млн ($1 млрд) и может вместить около 53 000 человек, пишет BBC.
  • Стратегия no-blockwork, примененная при строительстве, предусматривала тщательную планировку каждого элемента, что позволило монтировать стальные конструкции без традиционной кирпичной кладки, сообщили в компании.
  • Отмечается, что этот подход требовал высококачественных материалов и точного выполнения проекта, где горячекатаный лист Spartan UK сыграл ключевую роль.
В Ливерпуле построили стадион за $1 млрд из стали украинского «Метинвеста» (фото) /Фото 1

Стадион «Брэмли-Мур Док» в Ливерпуле. Фото: Getty Images

В Ливерпуле построили стадион за $1 млрд из стали украинского «Метинвеста» (фото) /Фото 2

Стадион «Брэмли-Мур Док» в Ливерпуле. Фото: Getty Images

В Ливерпуле построили стадион за $1 млрд из стали украинского «Метинвеста» (фото) /Фото 3

Стадион «Брэмли-Мур Док» в Ливерпуле. Фото: Getty Images

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Контекст

«Эвертон» – футбольный клуб из Ливерпуля, играющий в английской премьер-лиге и являющийся одним из ее основателей. Свои домашние матчи «Эвертон» недавно проводил на 39-тысячном стадионе «Гудисон Парк», которому более 130 лет. В 2017-м клуб, как сообщили представители «Эвертона», объявил о намерении построить новый стадион в районе доков Брэмли-Мур. Проект арены презентовали через два года, а в 2025-м, по информации клуба, стадион впервые открыл свои трибуны для болельщиков.

В сентябре 2024 года американский миллиардер Дэн Фридкин купил футбольный клуб «Эвертон». По состоянию на январь 2024-го стоимость «Эвертона», учитывая долги, оценивалась в $632 млн, пишет Football Benchmark. В рейтинге европейских футбольных клубов «Эвертон» занимает 25-ю позицию, тогда как «Рома» расположен на 23-м месте.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні