Для будівництва нового стадіону «Бремлі-Мур Док» футбольного клубу «Евертон» у Ліверпулі використали 1000 т гарячекатаного листа Spartan UK, виготовленого на підприємствах групи «Метінвест». Про це повідомила пресслужба компанії 29 квітня.

Деталі

Арена уже відкрила двері для перших вболівальників, а урочисте відкриття заплановано на літо 2025 року. Стадіон оцінюється у £750 млн ($1 млрд) та може вмістити майже 53 000 осіб, пише BBC.

Стратегія no-blockwork , застосована під час будівництва, передбачала ретельне планування кожного елемента, що дозволило монтувати сталеві конструкції без традиційної цегляної кладки, повідомили у компанії.

, застосована під час будівництва, передбачала ретельне планування кожного елемента, що дозволило монтувати сталеві конструкції без традиційної цегляної кладки, повідомили у компанії. Зазначається, що цей підхід вимагав високоякісних матеріалів і точного виконання проєкту, де гарячекатаний лист Spartan UK відіграв ключову роль.

Стадіон «Бремлі-Мур Док» у Ліверпулі. Фото: Getty Images Стадіон «Бремлі-Мур Док» у Ліверпулі. Фото: Getty Images Стадіон «Бремлі-Мур Док» у Ліверпулі. Фото: Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

«Евертон» – футбольний клуб із Ліверпуля, який грає в англійській прем’єр-лізі та є одним із її засновників. Свої домашні матчі «Евертон» донедавна проводив на 39-тисячному стадіоні «Гудісон Парк», якому понад 130 років. У 2017-му клуб, як повідомили представники «Евертона», оголосив про намір звести новий стадіон у районі доків Бремлі-Мур. Проєкт арени презентували через два роки, а в 2025-му, за інформацією клубу, стадіон уперше відкрив свої трибуни для вболівальників.

У вересні 2024 року американський мільярдер Ден Фрідкін купив футбольний клуб «Евертон». Станом на січень 2024 року вартість «Евертона», враховуючи борги, оцінювалася в $632 млн, пише Football Benchmark. У рейтингу європейських футбольних клубів «Евертон» займає 25-ту позицію, тоді як «Рома» розташований на 23-му місці.