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У Ліверпулі збудували стадіон за $1 млрд зі сталі українського «Метінвесту» (фото)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Для будівництва нового стадіону «Бремлі-Мур Док» футбольного клубу «Евертон» у Ліверпулі використали 1000 т гарячекатаного листа Spartan UK, виготовленого на підприємствах групи «Метінвест». Про це повідомила пресслужба компанії 29 квітня.

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Деталі 

  • Арена уже відкрила двері для перших вболівальників, а урочисте відкриття заплановано на літо 2025 року. Стадіон оцінюється у £750 млн ($1 млрд) та може вмістити майже 53 000 осіб, пише BBC.
  • Стратегія no-blockwork, застосована під час будівництва, передбачала ретельне планування кожного елемента, що дозволило монтувати сталеві конструкції без традиційної цегляної кладки, повідомили у компанії.
  • Зазначається, що цей підхід вимагав високоякісних матеріалів і точного виконання проєкту, де гарячекатаний лист Spartan UK відіграв ключову роль.
У Ліверпулі збудували стадіон за $1 млрд зі сталі українського «Метінвесту» (фото) /Фото 1

Стадіон «Бремлі-Мур Док» у Ліверпулі. Фото: Getty Images

У Ліверпулі збудували стадіон за $1 млрд зі сталі українського «Метінвесту» (фото) /Фото 2

Стадіон «Бремлі-Мур Док» у Ліверпулі. Фото: Getty Images

У Ліверпулі збудували стадіон за $1 млрд зі сталі українського «Метінвесту» (фото) /Фото 3

Стадіон «Бремлі-Мур Док» у Ліверпулі. Фото: Getty Images

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Контекст 

«Евертон» – футбольний клуб із Ліверпуля, який грає в англійській прем’єр-лізі та є одним із її засновників. Свої домашні матчі «Евертон» донедавна проводив на 39-тисячному стадіоні «Гудісон Парк», якому понад 130 років. У 2017-му клуб, як повідомили представники «Евертона», оголосив про намір звести новий стадіон у районі доків Бремлі-Мур. Проєкт арени презентували через два роки, а в 2025-му, за інформацією клубу, стадіон уперше відкрив свої трибуни для вболівальників.

У вересні 2024 року американський мільярдер Ден Фрідкін купив футбольний клуб «Евертон». Станом на січень 2024 року вартість «Евертона», враховуючи борги, оцінювалася в $632 млн, пише Football Benchmark. У рейтингу європейських футбольних клубів «Евертон» займає 25-ту позицію, тоді як «Рома» розташований на 23-му місці.

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