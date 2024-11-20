Путін готовий заморозити війну, але без «значних» територіальних поступок і з відмовою України від НАТО – Reuters

Президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати з обраним президентом США Дональдом Трампом угоду про припинення вогню в Україні, але виключає будь-які значні територіальні поступки і наполягає на тому, щоб Київ відмовився від вступу до НАТО. Про це 20 листопада пише Reuters з посиланням на пʼять обізнаних джерел.

Деталі

Кремль може погодитися на заморожування війни вздовж лінії фронту. За словами трьох співрозмовників агентства, розглядається можливість для переговорів про точний розподіл чотирьох областей – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

Росія готова до виведення військ з відносно невеликих ділянок території, які вона утримує в Харківській і Миколаївській областях, на півночі і півдні України, сказали двоє посадовців.

Раніше Путін заявив, що будь-яка угода про припинення вогню повинна відображати «реалії» на місцях, але він побоюється короткочасного перемирʼя, яке лише дозволить Заходу переозброїти Україну, зазначило агентство.

Доповнено. Путін відкритий до переговорів, але не піде на «заморозку конфлікту», заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. «Варіант заморозки цього конфлікту нам не підійде. Нам важливо досягти своїх цілей, які всім добре відомі», – сказав він, коментуючи публікацію Reuters.

Контекст

На початку листопада WSJ повідомила, що обраний президент США Дональд Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років. За даними джерел видання, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.

15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц та Путін провели телефонну розмову. Цей дзвінок став першим прямим спілкуванням політиків майже за два роки, вони обговорили припинення війни в Україні. Канцлер Німеччини закликав очільника Кремля вивести війська з окупованих територій. За інформацією Кремля, Путін відмовився.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цю телефонну розмову: «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир». Після ракетного обстрілу Одеси 18 листопада Зеленський заявив: «Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути в усіх частинах світу…».