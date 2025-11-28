Во Львове в ТРЦ Victoria Gardens, ул. Кульпарковская, 226-А, 28 ноября открылся новый ресторан «МакДональдз». Это 118-е заведение сети в Украине и девятое, открытое в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Подробности

Ресторан находится в зоне фудкорта крупнейшего ТРЦ на западе Украины. Заведение работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Заказ можно оформить через терминалы самообслуживания или воспользоваться доставкой «МакДеливери». В меню – только основные позиции (завтраки не подаются из-за графика работы фудкорта).

С открытием ресторана создано 85 новых рабочих мест. Трудоустройство официальное, опыт не нужен, есть гибкий график и возможность работать с 16 лет, совмещая работу с обучением.

Как и все «МакДональдз» в Украине, ресторан соблюдает усиленные правила безопасности: во время воздушной тревоги посетители и персонал переходят в укрытие (подземный паркинг ТРЦ), после отбоя заведение возобновляет работу в течение часа.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

За первое полугодие 2025 года выручка McDonald's в Украине достигла почти 10 млрд грн, что на 27% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, по данным YouControl. В 2024 году рестораны сети посетили 103 млн гостей – это на 16% больше, чем в 2023 году. Компания инвестировала 1,8 млрд грн в строительство новых и модернизацию существующих заведений в Украине.

В 2024 году McDonald's завершил установку цифровых меню на «МакДрайв» и терминалов самообслуживания в 100% ресторанов сети.