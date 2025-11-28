У Львові в ТРЦ Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226-А, 28 листопада відкрився новий ресторан «МакДональдз». Це 118-й заклад мережі в Україні та дев’ятий, відкритий у 2025 році. Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Ресторан розташований у зоні фудкорту найбільшого ТРЦ на заході України. Заклад працює щодня з 10:00 до 22:00. Замовлення можна оформити через термінали самообслуговування або скористатися доставкою «МакДелівері». У меню – лише основні позиції (сніданки не подаються через графік роботи фудкорту).

З відкриттям ресторану створено 85 нових робочих місць. Працевлаштування офіційне, досвід не потрібен, є гнучкий графік і можливість працювати з 16 років, поєднуючи роботу з навчанням.

Як і всі «МакДональдз» в Україні, ресторан дотримується посилених правил безпеки: під час повітряної тривоги відвідувачі та персонал переходять до укриття (підземний паркінг ТРЦ), після відбою заклад відновлює роботу протягом години.

Контекст

За перше півріччя 2025 року виторг McDonald’s в Україні досяг майже 10 млрд грн, що на 27% перевищує показник аналогічного періоду минулого року, за даними YouControl. У 2024 році ресторани мережі відвідали 103 млн гостей – це на 16% більше, ніж у 2023-му. Компанія інвестувала 1,8 млрд грн у будівництво нових і модернізацію наявних закладів в Україні.

У 2024 році McDonald’s завершив встановлення цифрових меню на «МакДрайв» та терміналів самообслуговування у 100% ресторанів мережі.