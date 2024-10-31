В «Резерв+» в ноябре появятся «мгновенные электронные отсрочки»

В ноябре мобильное приложение «Резерв+» будет обновлено, в него добавят сервис для оформления электронных отсрочек от мобилизации для мужчин призывного возраста. Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона 31 октября.

Подробности

Функционал уже реализован, сейчас его активно тестируют. Первыми воспользоваться сервисом «мгновенных электронных отсрочек» смогут люди с инвалидностью, студенты и аспиранты, впоследствии – многодетные родители, отметила замминистра.

Минобороны движется к тому, чтобы все категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку, могли оформить ее онлайн, подчеркнула Черногоренко.

По ее словам, граждане смогут зайти в приложение, отправить запрос и «уже за считанные минуты, если информация о статусе подтверждается в других реестрах, отсрочка догружается прямо в приложение и в электронный военный учетный кабинет».

Контекст

Применение «Резерв+» начало свою работу в мае, тогда же вступил в силу новый закон о мобилизации. За это время благодаря приложению более 3 млн украинцев смогли обновить свои данные и сгенерировать военный электронный документ.

18 июня в приложении «Резерв+» стал доступен электронный военно-учетный документ с QR-кодом, имеющий такую же юридическую силу, как бумажный. В дальнейшем в мобильном приложении «Резерв+» появится еще ряд новых функций. Речь идет о повторном обновлении данных, автоматической постановке на учет в ТЦК и подаче заявки на отсрочку.

18 октября в «Резерв+» появился сервис рекрутинга, позволяющий найти вакансию в армии среди тысяч различных вариантов.