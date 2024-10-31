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У «Резерв+» у листопаді зʼявляться «миттєві електронні відстрочки»

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

У листопаді мобільний застосунок «Резерв+» оновлять, додавши сервіс для оформлення електронних відстрочок від мобілізації для чоловіків призовного віку. Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону 31 жовтня.

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Деталі

  • Функціонал вже реалізований, зараз його активно тестують. Першими скористатися сервісом «миттєвих електронних відстрочок» зможуть люди з інвалідністю, студенти та аспіранти, згодом – багатодітні батьки, зазначила заступниця міністра.
  • Міноборони рухається до того, щоб усі категорії військовозобовʼязаних, які мають право на відстрочку, могли оформити її онлайн, наголосила Черногоренко.
  • За її словами, громадяни матимуть можливість зайти в застосунок, надіслати запит і «вже за лічені хвилини, якщо інформація про статус підтверджується в інших реєстрах, відтермінування довантажується прямо в застосунок і в електронний військовий обліковий кабінет».

Контекст

Застосунок «Резерв+» почав свою роботу у травні, тоді ж набув чинності новий закон про мобілізацію. За цей час завдяки додатку понад 3 млн українців змогли оновити свої дані та згенерувати військовий електронний документ.

18 червня у застосунку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, який має таку ж юридичну силу, як паперовий. Згодом у мобільному додатку «Резерв+» зʼявиться ще низка нових функцій. Йдеться про повторне оновлення даних, автоматичну постановку на облік у ТЦК та подачу заявки на відстрочку.

18 жовтня у «Резерв+» зʼявився сервіс рекрутингу, який дозволяє знайти вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.

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