У «Резерв+» у листопаді зʼявляться «миттєві електронні відстрочки»

У листопаді мобільний застосунок «Резерв+» оновлять, додавши сервіс для оформлення електронних відстрочок від мобілізації для чоловіків призовного віку. Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону 31 жовтня.

Деталі

Функціонал вже реалізований, зараз його активно тестують. Першими скористатися сервісом «миттєвих електронних відстрочок» зможуть люди з інвалідністю, студенти та аспіранти, згодом – багатодітні батьки, зазначила заступниця міністра.

Міноборони рухається до того, щоб усі категорії військовозобовʼязаних, які мають право на відстрочку, могли оформити її онлайн, наголосила Черногоренко.

За її словами, громадяни матимуть можливість зайти в застосунок, надіслати запит і «вже за лічені хвилини, якщо інформація про статус підтверджується в інших реєстрах, відтермінування довантажується прямо в застосунок і в електронний військовий обліковий кабінет».

Контекст

Застосунок «Резерв+» почав свою роботу у травні, тоді ж набув чинності новий закон про мобілізацію. За цей час завдяки додатку понад 3 млн українців змогли оновити свої дані та згенерувати військовий електронний документ.

18 червня у застосунку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, який має таку ж юридичну силу, як паперовий. Згодом у мобільному додатку «Резерв+» зʼявиться ще низка нових функцій. Йдеться про повторне оновлення даних, автоматичну постановку на облік у ТЦК та подачу заявки на відстрочку.

18 жовтня у «Резерв+» зʼявився сервіс рекрутингу, який дозволяє знайти вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.