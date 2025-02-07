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Трамп распустил целевую группу, искавшую активы российских олигархов. Минюст Украины считает, что «рано делать тревожные заявления»

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Министерство юстиции США приостанавливает усилия, предпринятые после вторжения России в Украину в 2022 году, по обеспечению соблюдения санкций и преследованию олигархов, близких к Кремлю, пишет Reuters 6 февраля. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Ольга Стефанишина считает, что еще «слишком рано делать какие-то тревожные заявления» о роспуске такой группы, пишет «Интерфакс-Украина» 7 февраля.

Ключевые факты

  • В служебной записке генерального прокурора США Пэм Бонди, опубликованной 5 февраля в рамках волны распоряжений в первый день ее пребывания в должности, говорится, что усилия, известные как оперативная группа KleptoCapture, будут прекращены в рамках смещения акцентов и финансирования в сторону борьбы с наркотрафиком.
  • «Эта политика требует кардинального изменения мышления и подхода», – написала Бонди, добавив, что ресурсы, которые сейчас направляются на соблюдение санкций и арест активов олигархов, будут перенаправлены на противодействие картелям.
  • Ранее специальная группа обвинила алюминиевого магната Олега Дерипаску и телемагната Константина Малофеева в вероятном нарушении санкций, а также конфисковала яхты, принадлежащие подсанкционным олигархам Сулейману Керимову и Виктору Вексельбергу.
  • Дела, которые расследовала целевая группа, скорее всего, будут продолжены, но работа больше не будет сосредоточена в штаб-квартире Министерства юстиции США.
  • Прокуроры, назначенные в оперативную группу, вернутся на свои предыдущие должности. Изменения будут действовать не менее 90 дней и могут быть продолжены.
  • Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина считает, что «еще рано делать какие-то тревожные заявления» о роспуске в США группы по поиску активов российских олигархов и соблюдению санкций в отношении них.
  • «Министерство юстиции отвечает за реализацию санкций взыскания, мы взимаем активы подсанкционных лиц на территории Украины. У нас также достаточно информации о бывших олигархах и подсанкционных лицах за рубежом. Новая администрация в США формируется. Мне кажется, рано делать какие-то тревожные заявления», – сказала она.
  • Она выразила уверенность, что после формирования новой администрации США будет возможность обсуждать важные вопросы. «Насколько мне понятно, вопрос замороженных активов также является предметом заинтересованности новой администрации США», – добавила Стефанишина.

Контекст

Усилия, предпринятые во время президентства демократа Джо Байдена, были направлены на ограничение финансов состоятельных соратников президента России Владимира Путина и наказание тех, кто способствует обходу санкций и нарушению экспортного контроля.

Это было частью более масштабных усилий по вытеснению России с мировых рынков и обеспечению применения широкомасштабных санкций против Москвы на фоне международного осуждения ее войны в Украине.

После вступления в должность Дональд Трамп пригрозил ввести высокие налоги, санкции и пошлины на всю российскую продукцию, поставляемую в США, если Владимир Путин не пойдет на мирное соглашение с Украиной.

Также он сделал акцент на борьбе с наркокартелями после того, как признал многие подобные группировки террористическими организациями в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией и торговлей фентанилом.

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