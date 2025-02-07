Администрация Трампа собирается сократить количество сотрудников USAID с 10 000 до 300 – Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует существенно сократить количество сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) во всем мире: из более чем 10 000 работу смогут сохранить только 294 человека. Об этом пишет Reuters 7 февраля, ссылаясь на источники.
Подробности
- В африканском бюро агентства останутся 12 сотрудников, в азиатском – восемь, некоторые сотрудники уже получили сообщение об увольнении, говорят собеседники агентства.
- «Это возмутительно… Многие люди не выживут», – отметил экс-глава USAID (1993-1999), старший научный сотрудник Института Уотсона при Брауновском университете Джон Брайан Этвуд.
- По его словам, массовые увольнения приведут к уничтожению агентства, которое помогало десяткам миллионов людей по всему миру.
- 4 февраля администрация Трампа заявила о планах отправить в отпуск всех сотрудников USAID и отозвать тысячи сотрудников, работающих за пределами США.
- С 7 февраля в отпуск уйдут все наемные сотрудники, за исключением тех, кто «отвечает за критически важные функции, основное руководство и специально разработанные программы», говорится в заявлении на сайте USAID.
Контекст
USAID была создана в 1961-м для оказания гумпомощи другим странам. Это агентство – самый большой в мире донор. В 2023 финансовом году США выделили $72 млрд помощи по всему миру: от здоровья женщин в зонах конфликта до доступа к чистой воде, лечения ВИЧ/СПИДа, энергетической безопасности и борьбы с коррупцией. Агентство предоставило 42% всей гуманитарной помощи, которую отслеживала ООН в 2024 году.
20 января в день инаугурации президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней.
3 февраля миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США.
5 февраля госсекретарь США Марко Рубио, исполнявший обязанности администратора USAID, передал полномочия директору отдела внешней помощи Госдепу Питу Марокко.
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