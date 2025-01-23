Трамп вирішив закрити для нелегальних мігрантів південний кордон США, туди перекинуть близько 10 000 військових

Президент Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США для нелегальних мігрантів, йдеться на сайті Білого дому 22 січня. Трамп уповноважив та доручив Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та Державному департаменту вжити всіх необхідних заходів для негайної протидії вторгненню, репатріації та для видворення іммігрантів через кордон із Мексикою.

Ключові факти

Згідно із документом Митної та прикордонної служби США, отриманому The Washington Post, Трамп готується відправити близько 10 000 військовослужбовців на південний кордон, де вони надаватимуть підтримку агентам прикордонної служби відповідно до нового наказу перекрити доступ до притулку у США.

Документ наказує прикордонникам блокувати вʼїзд мігрантам на тій підставі, що вони проїжджали через країни, де поширені інфекційні захворювання, без вказівки на будь-яку конкретну загрозу здоровʼю.

За даними «Голос Америки», уряд розпочинає реалізацію планів, які президент виклав у виконавчих указах невдовзі після вступу на посаду з метою посилити міграційну політику.

Пентагон розгорне до 1500 військовослужбовців для забезпечення безпеки Південного кордону найближчими днями, повідомили американські офіційні особи. Поки що невідомо, чи виконуватимуть вони функції правоохоронних органів, що поставить американських військовослужбовців у нову, незвичайну для них роль.

Ці війська приєднаються до приблизно 2500 національних гвардійців та резервістів, які вже перебувають на кордоні. На кордоні немає сил Міноборони США.

Передбачається, що ці сили будуть використовуватись для підтримки прикордонників, включаючи логістику, транспортування та будівництво загороджень. Подібні завдання вони виконували і раніше, як Трамп, так і колишній президент Джо Байден направляли військовослужбовців ЗС США на кордон.

Військовослужбовцям заборонено виконувати обовʼязки правоохоронних органів на кордоні згідно із законом, але це може змінитися. Трамп підписав виконавчий указ, який передбачає, щоб новий міністр оборони та голова Міністерства внутрішньої безпеки протягом 90 днів доповіли, чи слід застосовувати закон 1807 року, відомий як Закон про заколот. Він дозволяє використовувати ці війська для виконання цивільних правоохоронних функцій на території США.

Контекст

Розгортання військових, яке відбудеться у перший тиждень президентства Трампа, стане першим кроком у його довгоочікуваному плані розширити використання армії на кордоні. В одному зі своїх перших указів 20 січня Трамп доручив міністру оборони розробити план «закриття кордонів» та протидії незаконній масовій міграції.

Трамп заявив у своїй інавгураційній промові, що він оголошує «національний надзвичайний стан на Південному кордоні. Усі незаконні перетини буде негайно зупинено, і ми розпочнемо процес повернення мільйонів та мільйонів злочинних нелегалів назад туди, звідки вони прибули».

У свій перший термін Трамп також направляв війська на кордон, щоб допомогти Міністерству внутрішньої безпеки та прикордонникам у відповідь на каравани мігрантів, які просувалися через Мексику у бік США у 2018 році. Тоді на кордон було направлено понад 7000 кадрових військовослужбовців, включаючи військову поліцію, ескадрилью штурмових гелікоптерів, різні підрозділи звʼязку, медичні та штабні частини, військових інженерів, планувальників та служб у звʼязках із громадськістю.

У виконавчих указах, підписаних 20 січня, Трамп наказав, щоб військові допомагали Міністерству внутрішньої безпеки у «створенні місць для затримання, транспортування (включаючи повітряний транспорт) та інших логістичних послуг».

Американським військовим заборонено виконувати функції правоохоронних органів відповідно до федерального закону, прийнятого в XIX столітті. Це означає, що вони не можуть заарештовувати чи затримувати людей на кордоні, якщо тільки президент не ухвалить рішення щодо застосування Закону про заколот. Він дозволяє президенту використовувати резервістів та регулярні армійські частини для боротьби з заворушеннями в штатах, і ці повноваження не підлягають перегляду судами.