Трамп розпустив цільову групу, що шукала активи російських олігархів. Мін’юст України вважає, що «зарано робити тривожні заяви» 

Міністерство юстиції США припиняє зусилля, розпочаті після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, щодо забезпечення дотримання санкцій та переслідування олігархів, близьких до Кремля, пише Reuters 6 лютого. Віцепремʼєр з європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністр юстиції Ольга Стефанішина вважає, що ще «зарано робити якісь тривожні заяви» щодо розпуску такої групи, пише «Інтерфакс-Україна» 7 лютого.

Ключові факти

У службовій записці генерального прокурора США Пем Бонді, опублікованій 5 лютого в рамках хвилі розпоряджень у перший день її перебування на посаді, йдеться, що зусилля, відомі як оперативна група KleptoCapture, будуть припинені в рамках зміщення акцентів і фінансування у бік боротьби з наркотрафіком.

«Ця політика вимагає кардинальної зміни мислення та підходу», – написала Бонді, додавши, що ресурси, які зараз прямують на забезпечення дотримання санкцій та арешт активів олігархів, будуть перенаправлені на протидію картелям.

Раніше спеціальна група звинуватила алюмінієвого магната Олега Дерипаску і телемагната Костянтина Малофєєва в ймовірному порушенні санкцій, а також конфіскувала яхти, що належать підсанкційним олігархам Сулейману Керимову і Віктору Вексельбергу.

Справи, які розслідувала цільова група, швидше за все, будуть продовжені, але роботу більше не буде зосереджено в штаб-квартирі Міністерства юстиції США.

Прокурори, призначені до оперативної групи, повернуться на свої попередні посади. Зміни діятимуть не менш ніж 90 днів і можуть бути продовжені.

Віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністр юстиції України Ольга Стефанішина вважає, що «ще зарано робити якісь тривожні заяви» щодо розпуску в США групи з пошуку активів російських олігархів і дотримання санкцій щодо них.

«Міністерство юстиції відповідає за реалізацію санкцій стягнення, ми стягуємо активи підсанкційних осіб на території України. Ми також маємо достатньо інформації щодо колишніх олігархів і підсанкційних осіб за кордоном. Нова адміністрація США формується. Мені здається, зарано робити якісь тривожні заяви», – сказала вона.

Вона висловила впевненість, що після формування нової адміністрації США матиме можливість обговорювати важливі питання. «Наскільки мені зрозуміло, питання заморожених активів є також предметом зацікавленості нової адміністрації США», – додала Стефанішина.

Контекст

Зусилля, зроблені під час президентства демократа Джо Байдена, були спрямовані на обмеження фінансів заможних соратників президента Росії Володимира Путіна та покарання тих, хто сприяє обходу санкцій та порушенню експортного контролю.

Це було частиною масштабніших зусиль щодо витіснення Росії зі світових ринків і забезпечення застосування широкомасштабних санкцій проти Москви на тлі міжнародного засудження її війни в Україні.

Після вступу на посаду Дональд Трамп пригрозив запровадити високі податки, санкції та мита на всю російську продукцію, яка постачається до США, якщо Володимир Путін не піде на мирну угоду з Україною.

Також він зробив акцент на боротьбу з наркокартелями після того, як визнав багато таких угруповань терористичними організаціями в рамках боротьби з нелегальною імміграцією та торгівлею фентанілом.