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В ТРЦ Gulliver откроется детский парк развлечений Papashon Kids на 2500 кв. м с первой в ЕС конусной горкой

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

1 хв читання

дитячий парк розваг Papashon Kids в ТРЦ Гулівер /пресс-служба ТРЦ Gulliver

В ТРЦ Gulliver откроется детский парк развлечений Papashon Kids Фото пресс-служба ТРЦ Gulliver

Детский парк развлечений приступит к работе 14 декабря на четвертом этаже ТРЦ Gulliver. В пространстве откроется первая в Европе конусная горка, сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

Ключевые факты

  • Парк развлечений Papashon Kids располагает более чем 15 игровыми и спортивными зонами общей площадью 2560 кв. м. В частности, трехуровневым игровым лабиринтом, полосой препятствий, батутной ареной, ниндзя-парком, тюбинг-горкой, кинетической стеной.
  • «В этом месяце мы открыли химчистку «Енот-24», обновленный магазин косметики Yves Rocher и скоро откроем двери новенького Sinsay», – говорит генеральный директор МФК Gulliver Ирина Круппа.
  • Ожидание трафика нового детского пространства – от 3000 до 5000 гостей ежедневно. Стоимость входного билета – 500 грн на весь день.
Детский парк развлечений Papashon в ТРЦ Gulliver

Детский парк развлечений Papashon в ТРЦ Gulliver

Детский парк развлечений Papashon в ТРЦ Gulliver

Детский парк развлечений Papashon в ТРЦ Gulliver

Детский парк развлечений Papashon в ТРЦ Gulliver

Детский парк развлечений Papashon в ТРЦ Gulliver

Детский парк развлечений Papashon в ТРЦ Gulliver

Детский парк развлечений Papashon в ТРЦ Gulliver

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Контекст

«Гулливер» – один из самых крупных многофункциональных комплексов Киева, который имеет 150 000 кв. м под магазины и офисы и 35 этажей. Главная особенность – расположение. ТРЦ построен в центре столицы прямо у входа в станцию метро «Дворец спорта».

ТРЦ открылся в 2013 году. Его построили на кредитные средства: основную часть из $441 млн предоставил Ощадбанк ($353 млн), примерно четверть – Укрэксимбанк. В 2012 году недостроенный ТРЦ приобрел бизнесмен Виктор Полищук (на тот момент – владелец сети электроники «Эльдорадо», нескольких крупных складов и банка «Михайловский»), утверждало издание «Коммерсантъ».

Выручка ООО «Три О», управляющего ТРЦ, в 2023-м выросла на 12,9%, до 906,5 млн грн, следует из данных YouControl. В то же время убыток сократился на 78,2%, до 574,2 млн грн.

Компания «Три О», которая является собственником и управляет БФК Gulliver, БЭБ обвиняет в неуплате налогов на сумму более 145,8 млн грн.

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